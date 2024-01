Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Министр экономического развития России Максим Решетников в рамках рабочего визита в Кабардино-Балкарскую Республику провел совещание по вопросам развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус».

«Внимание к курорту со стороны Правительства России и министерства особенное. «Эльбрус» остается одним из самых крупных и популярных в стране. Турпоток здесь растет опережающими темпами. В прошлом году рост на 27%. На этих новогодних каникулах отдохнули 43 тысячи человек, на треть больше чем в прошлогодние праздники. Но потенциал курорта намного больше. К 2026 году «Эльбрус» планирует принимать миллион гостей, и сможет стать узнаваемым международным курортом с современной инфраструктурой», – отметил Максим Решетников.

Участники совещания обсудили итоги деятельности по развитию курорта «Эльбрус» в 2023 году и обозначили задачи наступившего года.

«Деньги, которые сегодня вложены в развитие курорта Эльбрус, дают эффект не только в туризме. У нас возросло количество предпринимателей, увеличились налоговые поступления в бюджет. Уверен, что сегодняшнее мероприятие даст очередной импульс для развития курорта», – отметил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.

Генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов проинформировал о ходе модернизации Эльбруса. Продолжается строительство горнолыжной инфраструктуры на высоте 3500 метров, зона катания расширяется. К горнолыжному сезону 2023-2024 годов Кавказ.РФ уже увеличил число трасс с 17 до 23 км, готовятся к запуску две канатные дороги. Протяженность трасс к 2026 году составит больше 35 км, появятся четыре подъемника.

В высокогорье появятся объекты размещения туристов. В августе планируется открыть альпгородок из 19 модулей на 68 человек. Это будет самый высокий в стране городок для отдыха туристов.

В 2023 году на курорт были привлечены инвесторы, в том числе один из лидеров гостиничного рынка «Азимут Групп». Первые восемь резидентов готовятся строить современные отели, рестораны и спортивные объекты с общим числом мест размещения больше 4000 человек. На курорте появятся бассейны, оздоровительные комплексы, рестораны, детские центры, горнолыжная школа. Проекты позволят создать более 1000 рабочих мест. Объем инвестиций составит 39 миллиардов рублей.

Продолжится работа над восстановлением легендарного «Приюта-11» на высоте 4100 метров. Первых гостей эта гостиница на высоте 4050 метров должна принять уже в 2026 году. На ее базе разместится также отряд горных спасателей МЧС. На Поляне Азау откроют современный сервис-центр, где разместятся инфоофис, прокат, ресторан, кофейня, фудкорт, детский клуб и аптека. Центр сможет принимать до 10 000 гостей в день.

Для удобства туристов открыли парковку на 800 мест и построили две объездные дороги. Сегодня гости активно пользуются бесплатными шаттлами и доезжают вместе со снаряжением на центральную площадь курорта. В планах создать рядом с паркингом большой фуд-корт и парк с аттракционами и крытым катком.

Одна из главных задач в развитии курорта – круглогодичность. В Приэльбрусье создано 30 км экомаршрутов, которые по статистике протестировали более 10 тысяч туристов. Тропы для трекинга оборудованы навигацией и зонами отдыха. Сеть экотроп будет расширятся, вдоль реки Баксан появятся смотровые площадки.

В совещании приняли участие представители Правительства Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI