Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

? регионах Северного Кавказа отдохнуло 2,5 млн человек за 11 месяцев 2023 года. Число турпоездок за год выросло более чем в 1,5 раза, а темпы прироста более чем в два раза выше среднероссийских. Этому способствует и активное развитие инфраструктуры по национальным проектам «Туризм и индустрия гостеприимства» и МСП, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по вопросам развития туристической отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе.



Встреча с главами субъектов СКФО прошла на горнолыжном курорте «Архыз».

«Северный Кавказ – один из ключевых центров развития туризма в стране. Здесь есть все, что нужно для круглогодичного отдыха: и горы, и море, и каньоны, и целебные источники, мощная санаторно-курортная база. Показывает самые высокие темпы роста по стране. По итогам 11 месяцев прошлого года отдохнуло 2,5 млн человек по данным Росстата. То есть, турпоток вырос более чем на половину к 2022 году, плюс 55%, это темпы роста существенно выше общероссийских», – сказал Максим Решетников.

Положительная динамика по росту турпоездок сохраняется и в этом году. Регионы СКФО оценивают рост на новогодние праздники в 17 %. Максим Решетников отметил, важно регионам вместе с бизнесом важно развивать предложение, в том числе, наращивать номерной фонд, создавать точки притяжения.

«Эти задачи помогает решать нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», который находится на контроле у Президента. Показатель прошлого года подтвердил высокий спрос на механизмы нацпроекта на Кавказе. По строительству модульных гостиниц сразу три субъекта Кавказа вошли в десятку регионов-лидеров по объему полученной поддержки. Это Дагестан, Кабардино-Балкарская республика и Северная Осетия-Алания. Всего на округ по программе выделено 3,2 млрд рублей поддержки. Профинансировано создание 2 400 номеров. Пять проектов на 12 млрд рублей получили поддержку по программе кредитования крупных гостиниц. В рамах нацпроекта продолжается предоставление субсидий регионам. В прошлом году туризм в СКФО поддержали на 2,8 млрд рублей. Эти деньги направили на обустройство исторических центров городов, строительство бассейнов, разработку туристических маршрутов, проведение фестивалей. Число турпоездок в СКФО, благодаря реализации нацпроекта, должно вырасти до 5 млн туристов в год к 2030 году. Это абсолютно реальная цифра», – считает Максим Решетников.

Заместитель министра Дмитрий Вахруков отметил, что на Кавказе отмечается тенденция более равномерного сезонного распределения турпотока. «В октябре этого года на Северный Кавказ приехало туристов больше, чем в августе прошлого. Это говорит о том, что сезонность сегодня стирается. Отдых становится круглогодичным – это то, к чему мы все стремимся. Все эти показатели позволили Северному Кавказу увеличить свою долю в общероссийском туризме с 2,3 % в 2019 году до 3,5 % в 2023-м», – рассказал Дмитрий Вахруков.

В обсуждении вопросов развития туризма приняли представители Минэкономразвития РФ, регионов и аппарата полпреда Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, руководство АО «Кавказ.рф» и АО «Корпорации МСП», компаний «Мантера» и «Горные вершины».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI