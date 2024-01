Минэкономразвития продляет конкурсный отбор проектов на льготное кредитование

Source: MIL-OSI Russian Language News

?инэкономразвития России продлило на месяц, до 20 февраля, отбор проектов по программе льготного кредитования в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Такое решение принято после соответствующих обращений бизнеса и совещаний с уполномоченными банками. Продление сроков приема заявок позволит поддержать больше проектов, сообщил на совещании о комплексном развитии Кавказских Минеральных Вод Министр экономического развития РФ Максим Решетников.



«Посоветовавшись с бизнесом и банками продлили сроки приема заявок до 20 февраля текущего года. Хотя на сегодня у нас уже есть заявки на 11 тысяч номеров», — отметил Максим Решетников.



В программу добавлена возможность создания крупных инвестиционных проектов, в частности, круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов. В целом эта мера поддержки позволит создать до 48 тысяч новых гостиничных номеров и обеспечит возможность развития новых точек притяжения.



Сейчас уже поступили заявки на 46 гостиничных проектов, а также три заявки на развитие инфраструктуры горнолыжных курортов и одна заявка на аквапарк. География этих проектов охватывает 26 регионов страны. При этом продление сроков конкурсного отбора, по оценке Минэкономразвития, позволит увеличить число поступивших заявок более чем вдвое.



«Мы продолжаем прием заявок и видим высокий интерес со стороны клиентов к условиям программы. По нашим прогнозам, продление сроков отбора проектов еще на месяц позволит нам дополнительно поддержать новые туристические проекты с общим номерным фондом свыше 3 тысяч номеров», – сообщил заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ Денис Бортников.



«Туризм стал важным элементом экосистемы многих регионов, выступая драйвером их социально-экономического роста. Сегодня мы наблюдаем большой интерес со стороны государства и инвесторов к развитию отрасли. Так, одной из ключевых мер поддержки является льготное финансирование туристической инфраструктуры согласно постановлению правительства №141. Ее востребованность подтверждают цифры: на долю заявок, поступающих в банк по программе кредитования, приходится более 90%», — отметила руководитель подразделения «Туризм» Банка ДОМ.РФ Анна Маликова.



Льготный кредит по программе льготного кредитования бизнес может получить на строительство или реконструкцию гостиниц площадью не менее 5 тыс. кв метров от 120 номеров, а также многофункциональных комплексов. Также могут быть поддержаны горнолыжные курорты, которые посещают не менее 450 тыс. гостей в год и круглогодичные парки развлечений, аквапарки с не менее 1 млн посетителей в год.

