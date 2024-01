Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Выпускник Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Кирилл Тамбовцев уже 20 лет работает в Государственном Эрмитаже, но не забывает об альма-матер. За 2022–2023 год он организовал для студентов Политеха 12 профориентационных экскурсий в Реставрационно-хранительский центр Эрмитажа «Старая Деревня». Чем, можно сказать, внёс свой вклад в укрепление давних партнёрских отношений вуза и музея, которые ещё раз были подтверждены в конце прошлого года подписанием соглашения о сотрудничестве .

Кирилл Тамбовцев — один из послов Политеха, так называют выпускников, которые, завершив обучение, продолжают поддерживать с вузом добрые отношения, гордятся званием «политехник» и продвигают бренд университета, представляя его в организациях и на предприятиях, где сейчас работают. Послы Политеха не раз становились героями нашего спецпроекта «Персона». Воспоминаниями о студенческих годах и рассказами о профессиональном пути уже поделились Кристина Михайлова , Ульяна Хлопкова , Николай Соколов и Сергей Тихомиров . Теперь эстафету принимает Кирилл Тамбовцев.

Сколько раз герой интервью учился в Политехе? Почему никто из его потока не прогуливал лекции по квантовой механике? Как выпускник радиофизического факультета оказался в Эрмитаже? Обо всём этом и многом другом читайте в нашем интервью .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI