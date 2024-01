Дайджест #ГУУговорит о росте во всех сферах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Вторая неделя января выдалась довольно переменчивой в плане погоды. Тем сильнее мы ценим наших экспертов, которые являются столпами постоянства и готовы давать комментарии независимо от настроения природы.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков объяснил, что повлияло на рост российского экспорта. «С моей точки зрения, такой серьезный рост российского экспорта нефти в Турцию вполне оправдан, вполне закономерен. Турция для России — надежный экономический партнер. И в этом плане, мне кажется, поставки будут расти».

— Также Максим Чирков рассказал, что будет с ценами на нефть после ударов по Йемену. Он уверен, что тренд с подорожанием нефти будет сохраняться достаточно долго, потому что ситуация на Ближнем Востоке не просто не стабилизируется, но и, очевидно, ухудшается.

— В продолжении обсуждения ситуации в Йемене Максим Чирков отметил, что цены поднимутся и на другие энергоносители. «Цены на нефть, газ и другие источники энергии вырастут из-за конфликта в Йемене, что поможет России заработать дополнительные средства. Также пострадает экономика Запада и возникнут проблемы с помощью Украине. Сложившаяся ситуация спровоцирует рост цен не только на нефть, но и на газ, и на альтернативные источники энергии».

— Кроме того, Максим Чирков назвал «репарационные облигации» попыткой скрыть трату денег европейских налогоплательщиков на помощь Киеву. «У меня впечатление, что такие предложения призваны скрыть то, что западные страны не могут конфисковать золотовалютные резервы России. Это объяснение для всего мира. Совершенно очевидно, что Россия выплачивать по этим облигациям добровольно или принудительно не будет ни при каких обстоятельствах», — поделился эксперт.

— Доцент кафедры финансов и кредита ГУУ, д.э.н, к.т.н. Николай Кузнецов объяснил, почему банки из дружественных стран соблюдают западные санкции. «В финансовом мире, пожалуй, как нигде больше, действует принцип «своя рубашка ближе к телу». Что Китаю, что Турции сегодня гораздо выгоднее сохранять если уж не дружественные, то хотя бы нейтральные отношения с США и ЕС, чем зарабатывать на помощи российскому бизнесу», — поделился эксперт.

— Также Николай Кузнецов рассказал, почему Дональд Трамп объявил «войну» цифровому доллару. «Не зря в свое время Трамп получил прозвище «Tricky Trump», что значит «хитрец». Умеет человек играть на публику, в том числе и апеллируя к самым глубинным страхам. По сути, Трамп прав, вот только контроль уже и так есть, а с цифровым долларом он просто будет удобнее для властей», — заметил Николай Кузнецов.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ, эксперт Госдумы и Центробанка РФ, Академик РАЕН Константин Андрианов рассказал, к чему приведет возможное понижение процентной ставки ЕЦБ. По его словам, повышение доступности кредитов — один из самых действенных инструментов оживления деловой активности в экономике. А главное условие повышения их доступности — это снижение ключевой ставки ЦБ.

— Также Константин Андрианов поделился экспертным мнением о росте госдолга США до $35 трлн в феврале. «В наступившем году грядут выборы президента США, поэтому, хоть госдолг и продолжит расти, но каких-то серьезных потрясений не будет», — напомнил эксперт.

— Еще Константин Андрианов объяснил, стоит ли брать сегодня кредиты. «Российская экономика живет в условиях высокой, и к тому же нарастающей инфляции. В этих условиях, конечно же, желательно обойтись без кредита», — советует экономист.

— Своим мнением об ипотеке, автокредите и прогнозе кредитного рынка Константин Андрианов поделился и в статье на канале ГУУ в Дзен.

— И.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов объяснил, от чего зависит динамика российского ВВП. По его мнению, неожиданный и устойчивый рост ВВП России объясняется сохранением высокого уровня потребительской активности, поддержанной бюджетным стимулированием. Подробно мнение эксперта можно также изучить на Дзен.

— Также Евгений Смирнов оценил рост экономики Китая. Экономист назвал основным триггером наличие в экономике ряда структурных проблем, одной из которых выступает ослабление внутреннего спроса, особенно на рынке недвижимости, несмотря на то, что некоторые сектора (автомобильная промышленность, сфера туризма) все еще показывают более впечатляющую динамику.

— Еще Евгений Смирнов прокомментировал стремление России и Китая к дедолларизации во взаимной торговле. «К настоящему времени двум странах в экспортно-импортных операциях между собой удалось почти полностью отказаться от американского доллара. Взаимная торговля теперь на 90% осуществляется за собственные валюты — китайские юани и российские рубли».

— Кроме того, Евгений Смирнов обсудил, станет ли Северный морской путь альтернативой Красному морю. «Выбор любого другого альтернативного маршрута нарушит глобальные цепочки поставок, которые и так стали более сложными и жесткими, утратив свою былую гибкость после пандемии и в условиях нынешних военных конфликтов», — пояснил эксперт.

— Директор ИЭФ Государственного университета управления Галина Сорокина рассказала о последствиях антироссийских санкций для Евросоюза. «Иигнорирование кооперационных связей, а также введение санкций против России вкупе с терактами на газопроводах «Северный поток» создали условие, когда Европа стала сильно зависима от своих богатых ресурсами североамериканских партнеров, которые просто воспользовались ситуацией роста цен на энергоносители, загнав драйвера экономики ЕС, Германию, в жесточайшую промышленную рецессию», — поделилась эксперт.

— Галина Сорокина назвала золото единственным активом, не зависящим от взаимоотношений между странами. Эксперт заметила, что золото вообще вряд ли можно рассматривать как высокодоходные инвестиции, однако, в условиях нестабильности мировой экономики золото единственный актив, не зависящий от взаимоотношений между странами. Если ключевые валюты показывают нестабильность с уклоном в сторону падения, то инвесторы начинают вкладывать в устойчивый актив – золото.

— Еще Галина Петровна рассказала о роли государства в регулировании цен. «Государство устанавливает потолок цен на некоторые товары первой необходимости, следит за отсутствием сговора между производителями или продавцами товара с целью роста цен, регулирует ценообразование естественных и государственных монополий, а также принимает меры как по защите национальных производителей, устанавливая заградительные ввозные пошлины, так и по защите потребителей снимая пошлины на импорт или ограничивая экспорт из страны товаров. Именно последние ситуации россияне наблюдали в конце 2023 года на пшеницу твердых сортов, мясо птицы и яйца».

— Также Галина Сорокина и заместитель кафедры Института экономики и финансов ГУУ Светлана Сазанова рассказали, во сколько в 2024 году обойдутся чаепитие и экспресс-омоложение из кинофильма «Чародеи». По подсчетам экспертов стоимость застолья составит от 829 рублей 81 копейки до 1300 рублей. А вот омоложение будет стоить не менее 1 млн рублей. Подробнее с расчетами можно ознакомиться и в статье на Дзен.

— Доцент кафедры Институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова рассказала о причинах частых коммунальных аварий и способах решения проблемы. Эксперт вспоминает, что в советские времена коммунальные сети находились на балансе многих военных и промышленных предприятий и такая практика была экономически эффективной с точки зрения всего народного хозяйства. В девяностые существенная часть коммунальных сетей была передана на баланс городов и населенных пунктов, которые в новых условиях не имели средств для текущего и капитального ремонта.

— Доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Валерия Иванова рассказала, как иностранцу дистанционно открыть счет в российском банке. Эксперт заметила, что открытие счета в российском банке возможно независимо от того, являетесь ли человек резидентом России или нет. К тому же, в октябре 2023 года правительство РФ утвердило список из 25 стран, банки которых могут проводить идентификацию своих граждан и компаний для осуществления финансовых операций в России и открытия счетов в российских банках.

— Также Валерия Иванова написала колонку о будущем российской инфляции. «Сегодня инфляция в России замедляется после резкого роста и, вероятно, приведет к снижению ключевой ставки ЦБ РФ. Укрепление рубля и слабый потребительский спрос тормозят рост цен», — считает эксперт.

— Профессор ГУУ Владимир Волох дал комментарий о том, смогут ли мигранты из Африки приспособиться к российскому климату. Эксперт отметил, что это решаемый вопрос, ведь организм человека легко приспосабливается. Однако должна быть серьезная предварительная работа. Главное, чтобы они попали именно в те регионы, где нужны, и именно по тем специальностям, по которым они могут оказать соответствующую помощь.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова отметила, что компании стали реже интересоваться социальным статусом кандидатов на собеседованиях. При найме сотрудников компании все чаще игнорируют информацию о семейном положении кандидатов на работу. Сегодня при отборе кандидатов 75% компаний не интересуются семейным положением женщин, и 87% — статусом мужчин.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Анастасия Лобачева поделилась мнением, что оплата проезда становится активным инструментом нематериальной мотивации сотрудников и привлечения персонала на дефицитном рынке труда. Сегодня компаниям выгоднее предоставлять сотрудникам услуги, чем постоянно увеличивать зарплату, поэтому работодатели все чаще готовы брать оплату проезда на себя.

— Также Анастасия Лобачева рассказала, когда лучше искать новую работу. Вопрос сезонности поиска работы носит несколько спорный характер. Как правило, активная работа в области найма начинается только с февраля. Кроме того, с февраля и старые сотрудники, ранее задумывавшиеся об уходе, также начинают освобождать свои места для других. Также мнение эксперта можно прочитать в статье на Дзен.

— Начальник управления по организации приема абитуриентов ГУУ Вадим Диких сообщил об увеличении стоимости обучения в государственных вузах в 2024 году. «В наступившем 2024 году для студентов, обучающихся не на бюджетной основе, в зависимости от направления подготовки и формы обучения возможна корректировка цен в пределах инфляции — 5,5-7,5%», — сказал Вадим Диких.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков объяснил резкий рост числа туристических поездок в период новогодних праздников. По его мнению, цифры роста туристического потока из России в зарубежные страны в новогодние каникулы объясняются как объективными причинами — увеличение числа международных перелетов, более вместительные самолеты в ОАЭ, морозная погода в Центральной России, так и субъективными — россияне по-прежнему ассоциируют отдых за рубежом с показателем высокого статуса и исключительного комфорта.

— Также Вадим Жуков принял участие в обсуждении программ лояльности российских авиакомпаний. «Несмотря на то, что условия бонусных программ могут казаться довольно привлекательными для путешественников, не стоит забывать, что это, прежде всего, одна из маркетинговых акций авиакомпаний для удержания клиентов», — предупредил эксперт.

— Доцента кафедры частного права Светланы Титор дала комментарий о том, как рассчитывается размер пенсии военнослужащих. Например, военнослужащие, участвующие в качестве мобилизованных, добровольцев и контрактников в СВО, будут получать обычную страховую пенсию, поскольку они не являлись кадровыми военными. Но при определении их пенсионных прав имеются особенности: период участия в СВО засчитывается в страховой стаж в двойном размере.

— Старший преподаватель кафедры маркетинга ГУУ Петр Тазов поделился рекомендациями, как отучить ребенка от гаджетов и зачем нужна цифровая гигиена. «Отучить ребенка от социальных сетей можно через замену виртуальной коммуникации реальной. И если эта реальная коммуникация будет насыщенной и будет вызывать положительные эмоции, потребность в искусственной реальности будет угасать. Кружки, совместные культурные походы семьей, открытые доверительные отношения, поддержка родных и близких снизит потребность «добирать» в социальных сетях необходимые эмоции и поддержку», — подчеркнул эксперт.

Давайте прислушаемся к совету эксперта и будем уделять больше времени реальной жизни, но и про социальные сети ГУУ забывать тоже не будем. Открывайте Дзен, чтобы узнать мнение экспертов по актуальным новостям, пишите в ВКонтакте и Телеграмм, какие рубрики вам интересны, а интервью преподавателей и забавные ролики хранит для вас наш канал на RuTube. Ну и в Одноклассники заходите, если что (особенно, если перечитали эту фразу голосом Волка из м/ф «Жил-был пёс»).

Всем крепкого здоровья и насыщенных выходных!

