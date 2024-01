В 2024 году соцконтракт будет заключаться по новым правилам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Теперь для одобрения социального контракта на открытие своего дела или развитие личного подсобного хозяйства нужно будет пройти тестирование на определение уровня предпринимательских компетенций.

Тестирование предпринимателей КЧР для получения соцконтракта будет проходить на базе региональных центров «Мой бизнес».

Замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова и Директор Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития РФ Святослав Сорокин в рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию обсудили с Министром экономического развития КЧР Артуром Езаовым и директором Центра «Мой бизнес» КЧР Дианой Хубиевой вопрос внедрения новых условий получения социального контракта. Татьяна Александровна ознакомилась с практикой предоставления услуг в Карачаево-Черкесии для получения социального контракта через региональный Центр «Мой бизнес».

«В 2023 году индивидуальными предпринимателями заключено 95 тысяч социальных контрактов на открытие и развитие своего дела. Уверена, что проведение специализированного тестирования на уровень предпринимательских компетенций и прохождение обязательного обучения и аттестации по его итогам станут одним из факторов повышения жизнеспособности новых компаний», – отметила Татьяна Илюшникова.

В свою очередь, Министр экономического развития КЧР Артур Езаов сообщил, что программа с 2021 года показала свою востребованность у предпринимателей региона и с каждым годом набирает обороты.

«Только за 2023 год по вопросу заключения социального контракта обратилось около 700 предпринимателей, данная мера поддержки является одной из самых востребованных», – добавил он.

Помимо тестирования, на базе центров «Мой бизнес» будет проводиться доработка бизнес-плана, защита проекта, сопровождение предпринимателей от начальной стадии бизнеса до выхода на продуктивный уровень работы, а также мониторинг «выживаемости» предпринимателей в течение двух лет.

Центр «Мой бизнес» КЧР оказывает широкий спектр услуг бизнесу региона в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент России и курирует первый вице-премьер Правительства Андрей Белоусов.

