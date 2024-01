В 2023 году в России открылось почти 3 тысячи социальных предприятий

Source: MIL-OSI Russian Language News

? 2023 году сектор социального предпринимательства увеличился почти на 3 тысячи предприятий. По данным Минэкономразвития, общая численность субъектов приближается к 11 тысячам. Популярность социального предпринимательства объясняется широким спектром оказываемой поддержки для ведения бизнеса.

«С 2020 года – момента формирования первых реестров социальных предприятий – их количество увеличилось в 3,5 раза. Мы также видим и ежегодный рост: если в 2022 году количество социальных предприятий выросло на 1700 субъектов, то в 2023 году этот показатель составил практически 3 тысячи. Популярность ведения социального бизнеса, в частности, можно объяснить систематичной поддержкой сектора. Для предпринимателей доступны финансовые инструменты – гранты, льготные микрозаймы, а также маркетинговая, образовательная, консультационная и другая поддержка. Уверена, что в 2024 году количество социальных предприятий только вырастит, в том числе за счет расширения сектора», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В конце 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что социальным предприятием может быть признана компания, которая берет на работу участников СВО.

Больше всего социальных компаний действует в сфере образования (26,88%), в области здравоохранения и социальных услуг (23,24%), культуры, спорта, организации досуга и развлечений (17,40%), а также в сфере обрабатывающей промышленности (7,94%) и предоставления прочих видов услуг (6,31%).

Социальное предпринимательство – предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно-полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества.

