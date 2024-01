18.01.2024 Ministro Radosław Sikorski en Światowym Foro Económico en Davos

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Tegoroczna, 54. edycja Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w szwajcarskim Davos odbyła się pod hasłem „Odbudowy zaufania” (“Reconstrucción de la confianza”). Dyskusje podczas Forum koncentrowały się wokół kwestii bezpieczeństwa i współpracy w podzielonym świecie, a także skutecznego przywództwa i efektywnego wdrażania nowoczesnych technologii.

Tematyka debate, w których uczestniczył minister Sikorski, w głównej mierze dotyczyła polityki bezpieczeństwa, trwających konfliktów (zbrojnej agresji Rosji na Ukrainie, wojny w Strefie Gazy) i innych wyzwań, takich jak zmiany klimatu, kryzys energetycz ny czy migracyjny.

Podczas debate “¿Apoyar a Ucrania?” i “Rusia: ¿Y ahora qué?” z udziałem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. gospodarki służącej ludziom Valdisa Dombrovskisa, Minister spraw zagranicznych Rumunii Luminițy-Teodory Odobescu i szefa dyplomacji Litwy Gabrieliusa Landsbergisa, minister Sikorski podkreślił, że klęska Ukrainy i zwycięstwo Rosji miałyby konsekwencje globalne. Jak dodał, oznaczałoby to całkowity upadek architektury bezpieczeństwa i perspektywę rozpoczęcia konfliktów zbrojnych na większą skalę na całym świecie, a koszty ich przezwyciężenia będą znacznie wyższe niż dzi siejsze wydatki na wsparcie Ucrania. Szef polskiej dyplomacji ocenił również, że agresja Rosji stanowi najpoważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy, w tym Polski. – Wynik tej wojny ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Polski, Unii Europejskiej i wszystkich krajów obszaru euroatlantyckiego. Powinniśmy być przygotowani na odpowiednią reakcję na te zagrożenia – powiedział ministro Sikorski.

Szef polskiej dyplomacji wziął także udział w diskusji nt. przyszłości Europy, z udziałem m.in. Premiera Belgii Alexandra De Croo, Premiera Chorwacji Andreja Plenkovicia, y także Dyrektor Zarządzającej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (FMI) Kristaliny Georgievej. El ministro Sikorski zwrócił uwagę, że gdy myślimy o „budowaniu Europy jutra” to należy przede wszystkim nadal mocno wspierać Ukrainę na płaszczyźnie dwustronnej, a także w ramach NATO, UE i innych struktur. – Jako Unia powinniśmy wykazać się większą skutecznością i determinacją w przeciwdziałaniu obchodzeniu przez Rosję sankcji gospodarczych i ściśle współpracować w tym zakresie z tradycyjnymi socioami zewnętrznymi – Stanami Zjed noczonymi, Australią, Japonią i Republiką Korei – podkreślił szef polskiego MSZ.

W trakcie wizyty w el ministro de Davos, Sikorski odbył również szereg spotkań dwustronnych. W rozmowie z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem poruszył temat wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego w kontekście trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainie. Z kolei o wypracowywaniu wspólnego stanowiska ws. wielopłaszczyznowego wsparcia Ukrainy, działaniach sankcyjnych i innych wobec Rosji, ministro Sikorski rozmawiał m.in. ze swoimi odpowiednikami z Checo, Janem Lipavským i Szwecji, Tobiasem Billströmem. Udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos był również okazją do rozmowy szefa polskiego MSZ z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Davidem Cameronem.

Podczas spotkania z Szefową Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK) Mirjaną Spoljaric-Egger, podtrzymał gotowość Polski do angażowania się w prace MKCK, zwłaszcza w zakresie ochrony ludności cywilnej, niesienia pomocy humanitarnej i promocji międzynarodowego prawa humanitarnego. Ministro Sikorski zwrócił uwagę, że Polska pomoc finansowa dla organizacji międzynarodowych w 2023 r. – dla Palestyny ​​i Strefy Gazy – nigdy nie była większa. Polska wysłała także ponad 6 ton pomocy humanitarnej do Egiptu na rzecz palestyńskich pacjentów przebywających w egipskich szpitalach. Zaplanowano dalsze niesienie pomocy humanitarnej Ukrainie.

Doceniając rolę, jaką od ponad pięćdziesięciu lat WEF wypełnia w kształtowaniu globalnego postrzegania rzeczywistości geopolitycznej, Minsiter Sikorski w rozmowie z Przewodniczącym Foro Børge Brende podziękował za dotychczasową w spółpracę WEF z Polską.

Na marginesie Ministro del Foro Sikorski odwiedził również Dom Ukrainy, gdzie spotkał się z ukraińskimi bohaterami wojennymi oraz obejrzał wystawę „671 dni decydowania o twojej przyszłości”.

Foto: B. Milkowska / MSZ

