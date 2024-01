Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

18 января 2024 года мы отмечаем 81-летие прорыва блокады Ленинграда. Прорывная операция назвалась «Искра», символизируя фразу: «Из искры возгорится пламя…».

Кольцо блокады замкнулось 8 сентября 1941 года, когда фашисты захватили Шлиссельбург и окончательно отрезали Ленинград от остальной территории. В 1942 году Красная армия предприняла две попытки деблокировать город, но вермахт смог удержать свои позиции.

Подготовка операции «Искра» заняла около месяца, особое внимание было уделено ударным группировкам. Генерал-полковник Леонид Говоров разработал методы и принципы применения артиллерии в предстоящей операции. По решению командующего, было создано несколько артиллерийских групп: дальнего действия, особого назначения и контрминометная. Координацией ударных действий руководили представители Ставки — маршал Климент Ворошилов и генерал армии Георгий Жуков.

Важной задачей было выбить противника с выступа шириной 12-16 км, который упирался в Ладожское озеро и замыкал блокадное кольцо. Изначально наступление было запланировано на 1 января 1943 года. Однако из-за оттепели наступление было отложено, и российская артиллерия нанесла удар по немецким позициям в ночь на 12 января. Бои операции «Искра» продолжались восемь дней.

Прорыв обороны противника произошел в районе рабочих поселков недалеко от Синявинских высот. Также был освобожден город Шлиссельбург, который находится у истоков реки Невы. Южное побережье Ладоги перешло под контроль войск 123-й отдельной стрелковой бригады Ленинградского фронта и 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта, которые встретились недалеко от рабочего поселка 18 января в 9:30 утра.

Таким образом, советским войскам удалось получить стратегическое преимущество над гитлеровцами, которые уже не могли объединиться с Финляндией. В кольце осады образовалось окно, что позволило восстановить сухопутные коммуникации с осажденным Ленинградом. По реке Неве начали поступать продукты, керосин, фураж для лошадей и другие необходимые предметы первой необходимости, однако блокада продолжалась. Окончательно снять 872-дневную блокаду города на Неве получилось 27 января 1944 года.

Память о героизме защитников Ленинграда и о жертвах блокады – это не просто дань уважения прошлому. Это наш нравственный долг перед теми, кто сражался за свободу и независимость нашей страны.

