Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

17 stycznia tego roku odbyło się pierwsze spotkanie na temat prowadzenia konsultacji publicznych i opiniowania dokumentów rządowych. Do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaproszeni zostali przedstawiciele wybranych samorządów zawodowych:

Krajowej Rady Notarialnej,

Krajowej Rady Radców Prawnych,

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

Krajowej Rady Fizjoterapeutów,

Krajowej Izby Architektów RP,

Naczelnej Rady Lekarskiej,

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

Krajowej Rady Doradców Podatkowych,

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,

Krajowej Rady Kuratorów,

Laboratorio Krajowej Rady Diagnostówjnych,

Naczelnej Rady Aptekarskiej,

Naczelnej Rady Adwokackiej,

Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,

Krajowej Rady Komorniczej.

Stronę rządową reprezentowali m.in.:

Ministro – Członek Rady Ministrów Maciej Berek,

Ministro do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Agnieszka Buczyńska,

Podsekretarz Stanu con Ministrostwie Zdrowia Maciej Miłkowski,

correos. Prezesa Rządowego Centrum Legislacji Joanna Knapińska.

W spotkaniu uczestniczył również Pan Michał Deskur, Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu.

Kolejne spotkania na temat konsultacji publicznych i opiniowania dokumentów rządowych odbędą się z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Prekonsultacje, grupy robocze i warsztaty – postulado de główne

Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili, że konsultacje publiczne to jeden z najważniejszych procesów w zakresie stanowienia prawa i zagwarantowania jego wysokiej jakości. Powinny być prowadzone przy zastosowaniu takich zasad jak m.in.: powszechność, responsywność, przewidywalność czy poszanowanie interesu ogólnego.

Najważniejsze postulaty przedstawione na spotkaniu dotyczyły m.in.: przywrócenia prekonsultacji, grup roboczych czy warsztatów na wstępnym etapie stanowienia prawa. Trzeba dostosować termin konsultacji do merytoryki, której dotyczy dany akt prawny. Warto wykorzystać nowe technologie w procesie konsultacji, co pozytywnie wpłynie na czas ich przeprowadzenia.

Strona rządowa podziękowała za wszystkie propozycje rozwiązań, które mają na celu lepsze rozpoznanie stanowisk różnych grup odbiorców, upowszechnienie informacji o prowadzonych działaniach oraz większą akceptację społeczną w pro cesie stanowienia prawa.

MIL OSI