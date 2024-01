Финансовые новости: Разъяснения: Отчетность по форме 0409711 «Отчет по ценным бумагам и цифровым правам»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia

Обновлено: 18.01.2024

В подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0409711 информация о клиенте отчитывающегося депозитария, являющимся международной компанией, необходимо отражать следующим образом: в графе 2 — краткое (унифицированное) наименование международной компании на русском языке в соответствии со Справочником ИНН и ОГРН; в графе 3 — ИНН международной компании в соответствии со Справочником ИНН и ОГРН; в графе 4 — ОГРН международной компании в соответствии со Справочником ИНН и ОГРН; в графе 5 — код «996»; в графе 6 — код «И» — нерезидент.

