Финансовые новости: Параметры подключения к торговым FIX серверам валютного и фондового рынков

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Торговые FIX серверы валютного и фондового рынков с адресами и параметрами подключения, приведенными в таблице, будут недоступны для подключений по протоколу FIX, начиная с понедельника, 26 февраля 2024 года:
Адреса для подключения (фондовый рынок):
|Сервис
|Внешний адрес
|Порт
|TargetCompID
|Транзакционный (colocation). ЦОД DSP
|91.203.252.25
|9120
|DFIX-EQ
|Транзакционный. ЦОД М1
|91.203.254.23
|9120
|M1FIX-EQ
Адреса для подключения (валютный рынок):
|Сервис
|Внешний адрес
|Порт
|TargetCompID
|Транзакционный (colocation). ЦОД DSP
|91.203.252.26
|9212
|DFIX1-CUR
|Транзакционный. ЦОД М1
|91.203.254.24
|9212
|M1FIX-CUR
Просьба внести соответствующие изменения в ваши настройки подключений.
Эти адреса удалены из списка на сайте Биржи по адресу https://www.moex.com/s442.
Для подключения остаются доступны следующие торговые FIX серверы валютного и фондового рынков:
Адреса для подключения (фондовый рынок):
|Сервис
|Внешний адрес
|Порт
|TargetCompID
|Транзакционный (colocation). ЦОД DSP
|91.203.253.30
|9120
|GWMFIX1EQ
|Транзакционный (colocation). ЦОД DSP
|91.203.253.25
|9120
|DFIX-EQ
|Транзакционный. ЦОД М1
|91.203.255.30
|9120
|GWMFIX1EQ
|Транзакционный. ЦОД М1
|91.203.255.23
|9120
|M1FIX-EQ
|Drop Copy. ЦОД M1
|91.203.255.21
91.203.255.22
|9122
|M1FIXDC-EQ
|Trade capture. ЦОД М1
|91.203.255.21
91.203.255.22
|9121
|M1FIXTC-EQ
|Drop Copy. ЦОД DSP
|91.203.252.27
|9122
|DFIXDC-EQ
|Trade capture. ЦОД DSP
|91.203.252.20
|9121
|DFIXTC-EQ
Адреса для подключения (валютный рынок):
|Сервис
|Внешний адрес
|Порт
|TargetCompID
|Транзакционный (colocation). ЦОД DSP
|91.203.252.29
|9212
|GWMFIX1CUR
|Транзакционный (colocation). ЦОД DSP
|91.203.253.26
|9212
|DFIX1-CUR
|Транзакционный. ЦОД М1
|91.203.254.29
|9212
|GWMFIX1CUR
|Транзакционный. ЦОД М1
|91.203.255.24
|9212
|M1FIX-CUR
|Drop copy. ЦОД М1
|91.203.255.21
91.203.255.22
|9215
|M1FIXDC-CUR
|Trade capture. ЦОД М1
|91.203.255.21
91.203.255.22
|9214
|M1FIXTC-CUR
|Drop copy. ЦОД DSP
|91.203.252.20
|9215
|DFIXDC-CUR
|Trade capture. ЦОД DSP
|91.203.252.27
|9214
|DFIXTC-CUR
Других изменений параметров подключений не планируется.
+7 (495) 363-3232
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Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.