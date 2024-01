Финансовые новости: Параметры подключения к торговым FIX серверам валютного и фондового рынков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Торговые FIX серверы валютного и фондового рынков с адресами и параметрами подключения, приведенными в таблице, будут недоступны для подключений по протоколу FIX, начиная с понедельника, 26 февраля 2024 года:

Адреса для подключения (фондовый рынок):

Сервис Внешний адрес Порт TargetCompID Транзакционный (colocation). ЦОД DSP 91.203.252.25 9120 DFIX-EQ Транзакционный. ЦОД М1 91.203.254.23 9120 M1FIX-EQ

Адреса для подключения (валютный рынок):

Сервис Внешний адрес Порт TargetCompID Транзакционный (colocation). ЦОД DSP 91.203.252.26 9212 DFIX1-CUR Транзакционный. ЦОД М1 91.203.254.24 9212 M1FIX-CUR

Просьба внести соответствующие изменения в ваши настройки подключений.

Эти адреса удалены из списка на сайте Биржи по адресу https://www.moex.com/s442.

Для подключения остаются доступны следующие торговые FIX серверы валютного и фондового рынков:

Адреса для подключения (фондовый рынок):

Сервис Внешний адрес Порт TargetCompID Транзакционный (colocation). ЦОД DSP 91.203.253.30 9120 GWMFIX1EQ Транзакционный (colocation). ЦОД DSP 91.203.253.25 9120 DFIX-EQ Транзакционный. ЦОД М1 91.203.255.30 9120 GWMFIX1EQ Транзакционный. ЦОД М1 91.203.255.23 9120 M1FIX-EQ Drop Copy. ЦОД M1 91.203.255.21

91.203.255.22 9122 M1FIXDC-EQ Trade capture. ЦОД М1 91.203.255.21

91.203.255.22 9121 M1FIXTC-EQ Drop Copy. ЦОД DSP 91.203.252.27 9122 DFIXDC-EQ Trade capture. ЦОД DSP 91.203.252.20 9121 DFIXTC-EQ

Адреса для подключения (валютный рынок):

Сервис Внешний адрес Порт TargetCompID Транзакционный (colocation). ЦОД DSP 91.203.252.29 9212 GWMFIX1CUR Транзакционный (colocation). ЦОД DSP 91.203.253.26 9212 DFIX1-CUR Транзакционный. ЦОД М1 91.203.254.29 9212 GWMFIX1CUR Транзакционный. ЦОД М1 91.203.255.24 9212 M1FIX-CUR Drop copy. ЦОД М1 91.203.255.21

91.203.255.22 9215 M1FIXDC-CUR Trade capture. ЦОД М1 91.203.255.21

91.203.255.22 9214 M1FIXTC-CUR Drop copy. ЦОД DSP 91.203.252.20 9215 DFIXDC-CUR Trade capture. ЦОД DSP 91.203.252.27 9214 DFIXTC-CUR

Других изменений параметров подключений не планируется.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

