Финансовые новости: Как в банковских офисах граждан информируют о вкладах: опрос Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России приглашает граждан, которые в 2023 году открывали вклад в офисах кредитных организаций, пройти короткий опрос .

Вкладчикам предлагается оценить, насколько им была понятна информация о вкладах, представленная в офисах кредитных организаций, и каким наиболее удобным способом они предпочли бы ее получать. Также регулятор просит потребителей сообщить о проблемах, с которыми они столкнулись при открытии вклада.

Результаты опроса будут учтены как в надзорной деятельности Банка России, так и при оценке эффективности действующего регулирования в сфере защиты прав потребителей.

Фото на превью: OPOLJA / Shutterstock / Fotodom