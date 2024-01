Финансовые новости: Как в банковских офисах граждан информируют о вкладах: опрос Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк России приглашает граждан, которые в 2023 году открывали вклад в офисах кредитных организаций, пройти короткий опрос.

Вкладчикам предлагается оценить, насколько им была понятна информация о вкладах, представленная в офисах кредитных организаций, и каким наиболее удобным способом они предпочли бы ее получать. Также регулятор просит потребителей сообщить о проблемах, с которыми они столкнулись при открытии вклада. Результаты опроса будут учтены как в надзорной деятельности Банка России, так и при оценке эффективности действующего регулирования в сфере защиты прав потребителей. Фото на превью: OPOLJA / Shutterstock / Fotodom

