Студенты НГУ разработали композитный сорбент для биосорбционной очистки стоков

Внедрением проекта по биологической очистке сточных вод занимается студенческий стартап ООО «Техсорб», учрежденный студентами НГУ, работающими над проектом. Недавно Роспатент опубликовал патент НГУ на изобретение «Способ предотвращения всплывания ила и пенообразования в очистных сооружениях», авторами которого являются наряду с опытными учеными НГУ студенты и которое будет применяться в рамках реализации проекта по лицензионному договору, заключаемому между НГУ и ООО «Техсорб». Разработка студентов НГУ уже показала свою эффективность и находится на финальных этапах промышленных испытаний. Их проект стал одним из лучших примеров промышленного внедрения новых технологий через студенческие стартапы.

– Началось все с того, что команда выпускников СУНЦ НГУ взяла в проработку проект по повышению экономической эффективности угольных котельных за счет их перевода на технологию неполного сжигания угля в кипящем слое с получением коксовой мелочи. Основная наша задача заключалась в поиске рынка сбыта получаемого в котельных продукта. Было определено несколько перспективных путей применения материала: в очистке газов, в производстве фильтров для сточных вод и в производстве бездымного топлива, например, угля для мангалов. В ходе исследования мирового опыта применения сорбентов был обнаружен наиболее интересный для нас вариант – применение сорбента в биологической очистке сточных вод. В России данная технология не используется из-за высокой стоимости и небольших объемов производства сорбентов, однако находится в списке Наилучших доступных технологий – 2019. Основным вектором развития нашего проекта стала разработка модификаций коксовой мелочи таким образом, чтобы получаемый продукт представлял из себя дешевый сорбент, специализированный для водоочистки, – рассказал участник проекта студент 3 курса Физического факультета НГУ Владислав Гумбарг.

Повышение качества водоочистки при применении угольных сорбентов достигается за счет нескольких механизмов. В первую очередь, благодаря образованию колоний организмов активного ила на сорбенте, которые прикрепляются к нему из-за его пористой структуры. За счет этого увеличивается жизнеспособность активного ила. Важную роль играет утяжеление ила. Образованные на поверхности сорбента колонии активного ила быстрее оседают во вторичном отстойнике, чем колонии без сорбента, или, тем более, свободные организмы. Вносит значительный вклад и сорбция. Сорбент улавливает загрязнители, которые не окисляются только активным илом.

– На определенном этапе мы поняли, что нам не хватает необходимых компетенций в областях водоочистки и обработки угольного сырья, и обратились за помощью в Центр трансфера технологий и коммерциализации НГУ. Там нам помогли связаться со специалистом в области модификации материалов, экологом, кандидатом физико-математических наук Сергеем Пащенко, который и стал научным руководителем нашего проекта, а также специалистами в области водоотведения из Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) кандидатом технических наук Галиной Амбросовой, Анастасией Кругликовой, Анной Цыба. Студенты НГУ и их научные руководители занялись разработкой самого композитного сорбента, – пояснил Владислав Гумбарг.

В состав проектной студенческой группы входили студенты Механико-математического, Физического и других факультетов НГУ: Яков Шифон, Владислав Гумбарг, Михаил Сувернев, Глеб Постников, Виталий Власов и Владислав Голейнов.

Результатом совместной работы стала победа в конкурсе по программе СТАРТ-1 Фонда содействия инновациям и получено финансирование на реализацию проекта в размере 3 миллионов рублей. В сентябре 2022 года был создан стартап ООО «Техсорб», участниками которого стали разработчики этой технологии водоочистки, а директором – студент второго курса Экономического факультета НГУ Яков Шифон. Совместно со специалистами из НГУ и НГАСУ (Сибстрин) они провели эксперимент по использованию биосорбционной очистки сточных вод. Очистные сооружения канализации (ОСК) г. Горно-Алтайска (Республика Алтай) предоставили площадку для проведения испытаний. На ней разместили испытательный стенд, спроектированный и собранный молодыми исследователями.

Эксперимент проводился в течение трех месяцев. Его результатом стало подтверждение применимости сорбента в биосорбционной очистке сточных вод.

– Далее перед нашей командой стояла задача испытать сорбент непосредственно на установке очистных сооружений канализации. На одной из линий ОСК Промышленно-логистического парка была размещена установка по сухому вносу сорбента. Результаты испытаний показали, что внос сорбента в линию ОСК ПЛП улучшил качество очистки промышленных стоков в среднем на 30 % по основным показателям. Сейчас нами разработан и на ОСК собран аппарат по приготовлению водоугольной суспензии. Основными преимуществами такой подачи сорбента являются отсутствие пыли в помещениях и более эффективная работа сорбента как утяжелителя из-за того, что поры сразу при вносе уже заполнены водой, – пояснил Владислав Гумбарг.

В данный момент участники стартапа готовятся к переходу на следующий уровень программы Фонда содействия инновациям СТАРТ – СТАРТ-2. ООО «Техсорб» прошло экспертизу на получение статуса участника проекта СКОЛКОВО и в настоящее время находится на стадии подготовки документов для его получения. Также в конце 2023 года компания прошла экспертизу на включение в реестр малых технологических компаний (МТК) Министерства экономического развития РФ. За два года работы ею заключен договор о НИОКР (Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах) с НГУ и более семи 7 лицензионных договоров на использование технологий НГУ. Результаты своей деятельности компания «Техносорб» представляла на нескольких федеральных форумах.

– В современном мире передовые технологии и повышенное внимание к экологическим стандартам ставят перед нами сложные и весьма важные задачи. Износ оборудования в сфере очистки сточных вод требует незамедлительной модернизации и внедрения новейших технологических решений. Наша компания занимается разработкой и внедрением инновационного сорбента для биосорбционной очистки сточных вод – метода, который уже зарекомендовал себя в мире и был включен в реестр Наилучших доступных технологий Бюро НДТ. Несмотря на признание эффективности биосорбционной очистки, ее применение в России было ограничено из-за отсутствия эффективного сорбента. Разработанный совместно НГУ и нашей компанией сорбент показал свою эффективность в ходе промышленных испытаний, и мы будем работать для внедрения биосорбции на всей территории РФ, – сказал Яков Шифон.

