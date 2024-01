Стань стажером Минобрнауки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Приглашаем студентов выпускных курсов Государственного университета управления и выпускников 2020-2023 года принять участие в проекте подготовки кадров для государственного управления в сфере науки и высшего образования «Стажер Минобрнауки России», который проводит Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Проект «Стажер Минобрнауки России» — это платформа, которая позволяет развивать профессиональные навыки и компетенции под руководством опытных наставников и экспертов.

Подать заявку можно до 21 февраля на официальном сайте проекта.

С января по март кандидатов ждут тестирование на знание русского языка, истории, законов о государственной гражданской службе и противодействии коррупции, профильные кейс-задания на основе реальной проблемной ситуации, а также подготовка видеопортфолио и деловая игра «Кадровая лаборатория».

После отборочных этапов участники пройдут оплачиваемую стажировку в Минобрнауки России с 1 июля по 31 августа. Лучшие из них попадут в кадровый резерв Министерства и будут рекомендованы для трудоустройства в органы федерального и регионального управления, а также подведомственные Минобрнауки России организации.

Напомним, что первый сезон проекта состоялся в 2023 году. От студентов старших курсов и выпускников вузов Москвы было получено более 1,8 тыс. заявок на участие. По итогам проекта было отобрано 30 стажеров, которые прошли практику в Минобрнауки России. В настоящее время 14 из них продолжают профессиональный путь в Минобрнауки России.

