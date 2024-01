«Сколково» в 2023 году одобрил ИИ-проектов более чем на 1,6 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

В прошлом году 17 компаний, внедряющих российские решения в сфере искусственного интеллекта (ИИ) для цифровой трансформации бизнеса, получили гранты «Сколково». Общая сумма финподдержки превысила 1,6 млрд рублей, из которых свыше 840 млн рублей – внебюджетные инвестиции, вклад «Сколково» – более 820 млн рублей.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика РФ» и нацелена на содействие первому пилотному внедрению отечественных решений в сфере ИИ в приоритетных отраслях экономики. Куратором направления является Минэкономразвития России.

«Государство ориентировано на создание широкого рынка технологий, использующих в своей основе искусственный интеллект. Применение ИИ в таких отраслях как промышленность, логистика, сельское хозяйство позволяет повысить эффективность отечественных предприятий и задает новые тренды развития отраслей экономики», – отметил заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.

Реализация поддержанных пилотных проектов предполагает внедрение ПО для анализа состояния сельскохозяйственных посевов, системы поддержки принятия врачебных решений, ПО для оптимизации транспортных затрат сферы ТКО, системы интеллектуального моделирования процессов почтовой логистики, помощника для технического обслуживания объектов железнодорожной инфраструктуры, интеллектуальной системы управления производством промышленной продукции и др.

«В 2024 году мы планируем привлечь более 1 млрд рублей инвестиций в ИИ-проекты, из которых объем грантового финансирования по нацпроекту «Цифровая экономика» составит не менее 500 млн рублей. Можно с уверенностью сказать, что мера поддержки доказала свою востребованность – спектр одобренных проектов на базе ИИ очень широк и охватывает самые разные отрасли российской экономики: строительство и ЖКХ, здравоохранение, промышленность, агропромышленный комплекс», — прокомментировал председатель правления «Сколково» Игорь Дроздов.

Претендовать на получение грантов могут предприятия, внедряющие технологии ИИ для цифровой трансформации бизнеса. Проекты должны быть пилотными и предусматривать применение искусственного интеллекта в производстве, операционной деятельности или в работе предоставляемых сервисов. Размер гранта составляет от 20 до 100 млн рублей. По условиям программы, финансовая поддержка может быть получена на условиях софинансирования не менее половины стоимости пилотного проекта. При отборе заявок на конкурс важную роль играет потенциал тиражирования и конкурентоспособность внедряемого решения.

Среди основных условий для участия в программе:

статус налогового резидента РФ;

отсутствие задолженности по уплате налогов и страховых взносов;

отсутствие процессов реорганизации, ликвидации или банкротства компании.

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» курирует заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Узнать подробности о конкурсном отборе можно на сайте.

