«Роснефть» представит генетическую инициативу «100 000+Я» на выставке «Россия»

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19 января в 12:00 в рамках Международной выставки-форума в павильоне «Роснефти» на ВДНХ состоится презентация генетической инициативы «100 000+Я». Проект реализуется Центром полногеномного секвенирования (далее – Центр) при поддержке НК «Роснефть».

Цель инициативы – прочтение геномов 100 тысяч россиян для совершенствования методов диагностики генетически обусловленных и социально значимых заболеваний, а также разработки новых подходов к их терапии и лекарств.

О проекте «100 000+Я» посетителям павильона расскажут директор Департамента научно-технического развития и инноваций НК «Роснефть» Александр Пашали и представитель Центра Алина Дёмкина.

Центр полногенетического секвенирования создан в рамках реализации Федеральной научно-технической программе развития генетических технологий. «Роснефть» является технологическим партнером этой программы. На сегодняшний день в Центр уже поступило около 34 тыс. генетических образцов, из которых обработано уже более 25 тыс. В результате свои генетические портреты получили около 14 тыс. человек. Это делает базу данных Центра крупнейшей в России. В настоящее время база формируется за счет генетического материала, который сдают волонтеры «Роснефти».

Научный коллектив Центра собран из опытных генетиков и биоинформатиков, а также лучших выпускников магистерской программы «Геномика и здоровье человека». Эта программа была разработана «Роснефтью» и МГУ им. М.В. Ломоносова и запущена с 2020 года на базе биологического факультета вуза. В 2022 году состоялся первый выпуск молодых ученых – высококлассных специалистов в области высокопроизводительного секвенирования и биоинформатического анализа его результатов.

С 16 по 21 января на площадке Компании проходит Неделя генетики, в ходе которой ученые рассказывают гостям выставки о передовых технологиях и разработках в области науки о наследственности.

На выходных в павильоне состоятся Дни открытых дверей МГУ (20 января) и МФТИ (21 января). Представители ВУЗов расскажут про подготовленные совместно с «Роснефтью» магистерские программы в области генетики. Также 21 января врач-генетик Ирина Жегулина представит книгу «Генетическая лотерея». После презентации все слушатели смогут поучаствовать в викторине и выиграть экземпляр новой книги с автографом автора.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Об основных событиях Недели генетики и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

18 января 2024 г.

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