Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

?равительство уделяет особое внимание теме обучения иностранных граждан русскому языку, развитию курсов для его изучения, в том числе в цифровом формате. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, комментируя опубликованные поручения Президента Владимира Путина по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека в конце прошлого года.

На сегодняшний день в странах СНГ работает более 30 филиалов российских вузов и десятки русскоязычных классов в школах, ведется активное строительство русскоязычных школ. В 2022 году в Таджикистане завершилось строительство пяти российских школ с преподаванием на русском языке. В Киргизии в 2023 году началось строительство первых трех школ из девяти запланированных, также ведется подготовка к созданию трех школ в Казахстане.

«Повестка интеграции России со странами СНГ и ЕАЭС – одна из ключевых для Министерства экономического развития. Создание и развитие Международной организации по русскому языку является одним из приоритетов России в рамках председательства в 2024 году в СНГ. И открытие филиалов российских вузов в странах СНГ позволит в долгосрочной перспективе выпускать специалистов, ориентированных на развитие экономик наших стран. Выпускники таких филиалов будут знать русский язык на высоком уровне, понимать особенности культуры, российских законов – а значит, быстрее интегрироваться в бизнес- и государственные совместные проекты между Россией и их родными странами.» – подчеркнула Татьяна Илюшникова.

В 2024 году в Казахстане планируется открыть филиалы шести ведущих технических российских ВУЗов (МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИТУ МИСиС, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Омского государственного технического университета, а также Новосибирского и Томского государственных университетов). На данный момент в Узбекистане работает тринадцать филиалов российских вузов, в Казахстане – шесть, в Армении, Киргизии и Таджикистане – по четыре филиала, в Беларуси и Азербайджане – два филиала.

Преподаватели, которых Россия регулярно направляет в страны СНГ, по ее словам, играют особую роль в налаживании взаимопонимания между Россией и иностранными государствами, способствуют повышению качества и привлекательности российского образования для иностранных граждан.

Знаковым событием в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества в 2023 году стало подписание Договора об учреждении Международной организации по русскому языку. Эта инициатива принадлежит президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Организация станет инструментом поддержки, популяризации и распространения русского языка во всём мире. Штаб-квартира будет располагаться в Сочи. Вопрос запуска работы организации станет одним из приоритетов России в рамках председательства в 2024 году в СНГ.

Ранее Президент России Владимир Путин дал поручения Правительству РФ подготовить к 1 июля предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.

За 2022-2023 учебный год Минобрнауки России направило в страны СНГ более 5,8 тысяч российских учителей: в Казахстан, Узбекистан, Беларусь – по 1,5 тыс. чел., в Армению – 450 чел., в Киргизию – 400 чел., в Таджикистан – 300 чел., в Азербайджан – 100 человек.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI