Минэкономразвития России привлекло институты развития к разработке комплексного плана Кавминвод

Дом.РФ на примере Кавказских Минеральных Вод (КМВ) разработал комплексный мастер-план агломерации Ставропольского края.

Корпорация ДОМ.РФ представила разработанный документ на совещании по развитию КМВ в ходе рабочего визита в Ставропольский край министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Стратегический документ, подготовленный Институтом Генплана Москвы при поддержке ДОМ.РФ, включает в себя развитие объектов санаторно-курортной инфраструктуры, развитие транспортного каркаса агломерации и системы общественных пространств.

«В Кавминводах большие возможности для развития сферы туризма. Для их реализации нужен комплексный подход, новые инвесторы как для модернизации имеющегося номерного фонда, так и для строительства нового. Регион все активнее развивается как транспортно-логистический хаб, важно также использовать и этот потенциал», – отметил министр.

«При разработке мастер-плана агломерации Кавказских Минеральных Вод были применены принципы стандарта комплексного развития территорий. Состоялись сессии с жителями с целью сбора мнений и предложений. Кроме участия в очных встречах, жители могли поделиться идеями на онлайн-платформе «Мои Кавминводы». Одной из основных задач мастер-плана является развитие туристической направленности, а предлагаемые архитектурно-планировочные решения направлены на создание взаимосвязанной и комфортной городской среды», – сообщила руководитель подразделения аналитического сопровождения проектов ДОМ.РФ Ксения Базанчук.

При поддержке федерального Правительства в КавМинводах проводится благоустройство общественных пространств, строительство инфраструктуры и социальных объектов.

«Учитывая постепенную модернизацию инфраструктуры и решение точечных проблем территории, необходимо сделать следующий шаг – увязать мероприятия комплексного плана с приоритетами развития экономики, ключевыми механизмами поддержки бизнеса, как действующими, так и новыми», – подчеркнул министр.

Минэкономразвития РФ использует мастер-план при корректировке комплексного плана развития КМВ.

«Для дальнейшего расширения номерного фонда мы ведем работу по созданию четырех инвестиционных площадок на Кавказских Минеральных Водах. Они будут располагаться в наиболее подготовленных муниципальных образований городах КМВ. В результате реализации инвестпроектов по строительству санаторно-курортных объектов общей стоимостью более 100 млрд рублей, рассчитываем получить не менее 10 тысяч дополнительных номеров. Таким образом, мы увеличим возможности для размещения на Кавминводах, которые имеют постоянную высокую загрузку», – прокомментировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

