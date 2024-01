Курс на инвестиции: политехники учатся привлекать средства в стартапы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехническом университете завершился образовательный модуль международного политехнического акселератора, направленный на разработку финансовых моделей инновационных проектов для их дальнейшего продвижения на зарубежные рынки при поддержке иностранных партнёров университета.

Участниками модуля стали команды из нескольких подразделений Политеха: Высшей школы управления киберфизическими системами, Высшей школы энергетического машиностроения, Высшей школы компьютерных технологий и информационных систем, лаборатории Центра НТИ «Новые производственные технологии» и Центра технологических проектов.

Привлечение инвестиций — один из важнейших элементов выхода на международный рынок, поэтому программа модуля была сфокусирована на разработке финансовых моделей проектов участников. Экспертом в этой области выступил заведующий лабораторией «Политех-инвест» Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ, предприниматель и основатель консалтинговый компании Денис Безручко. Он рассказал о своей авторской методике расчёта финансовых моделей инвестиционных проектов, помог быстро и эффективно создать финансовые модели для представления потенциальным инвесторам.

Поиск инвестора и понимание финансовой ситуации проекта невозможны без оценки конкурентной среды. Вопросы конкурентного анализа при помощи методов патентной аналитики и наукометрии раскрыли директор Центра интеллектуальной собственности и трансфера технологий СПбПУ Исмаил Кадиев и заместитель директора Департамента стратегического планирования и развития СПбПУ Анастасия Часовникова.

«Команды, находящиеся в начале развития инновационных проектов или создания стартапа, не всегда задумываются о том, какую пользу им может принести анализ научных публикаций, — поясняет Анастасия Часовникова. — Все привыкли, что наукометрия — это сухие показатели, выбор журналов для публикации или поиск рецензентов. Между тем, грамотное использование научных баз данных даёт основу для выстраивания коммерческой стратегии проекта, определения конкурентов и партнёров. Это особенно важно для технологических проектов».

Международный трек образовательной программы был представлен партнёрами Политеха по продвижению проектов на рынок Китая. Операционный директор Цзянсуского научно-исследовательского института промышленных технологий Ли Ляньин выступила с докладом о трендах высокотехнологичных рынков страны, сделав акцент на источниках финансирования инновационных проектов в провинции Цзянсу. О региональной политике Китая в области поддержки инноваций рассказала заместитель директора Управления бизнес-инкубатором «ПуЭ» Се Хуэй.

Помимо экспертов, в мероприятии участвовали успешные российские предприниматели, которые развивают бизнес в Китае, они поделились знаниями о специфике китайского предпринимательства, а также опытом взлётов и падений высокотехнологичного бизнеса.

В завершающий день образовательного модуля участники программы презентовали результаты своей работы. Например, аспирант ВШЭМ Гун Бовэнь рассказал о проекте создания современной высокоэффективной углекислотной газотурбинной установки малой мощности. Внедрение таких установок будет способствовать реализации передовой концепции бескарбоновой энергетики.

Магистрант ИММиТ, инженер лаборатории «Моделирование технологических процессов и проектирование энергетического оборудования» Владислав Зайцев представил новый подход к ультразвуковой сварке, который позволяет надёжно и быстро соединять широкий спектр композиционных материалов. Другие проекты затронули не менее актуальные темы защиты окружающей среды, разработки импортозамещающего программного обеспечения, материалов для солнечной энергетики и др.

По результатам программы участники получат сертификаты о повышении квалификации и при поддержке международных служб смогут развивать проекты в сотрудничестве с партнёрами из Китая.

