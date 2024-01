Дмитрий Вольвач: круизное судоходство на Каспийском море планируется запустить летом 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

src=”/material/file/e13dbcdb105c89f5e814de0400f0b0a5/IMG_6768.JPG” class=”e-material__illus e-material__illus_only” loading=”lazy”/>

Летом 2024 года Россия совместно с прикаспийскими государствами планирует запустить первый маршрут по Каспийскому морю. Маршрут создан в рамках проекта «Великий Волжский путь» и предполагает посещение сразу всех прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и России.

Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. В данный момент, по его словам, на территории астраханского судостроительного завода «Лотос» ведется строительство круизного лайнера «Петр Великий», на котором российские и зарубежные туристы смогут отправиться в круизы по Каспию.

«В 2023-2024 году город Алматы объявлен туристической и культурной столицей ШОС. Мы приветствуем данное решение и готовы к дальнейшей активной работе по продвижению туристического сотрудничества с Казахстаном, – отметил замминистра. – В России среди популярных направлений для посещения Казахстан занимает третье место, после Абхазии и Турции. Россия, в свою очередь, занимает первое место по количеству туристов в Казахстане».

В последнее время между двумя странами отмечается значительный рост взаимных туристических поездок. В 2022 году количество туристских поездок российских граждан в Казахстан составило 2,4 млн человек. Россию посетило около 1,7 млн туристов из Казахстана. За 9 месяцев 2023 года число поездок из Казахстана превысило 1,6 млн поездок, турпоток из России в Казахстан составил 2,2 млн человек.

«Рост взаимных туристических поездок между нашими странами будет продолжаться. Для этого есть все необходимые предпосылки и условия – крепкие исторические связи, отсутствие языкового барьера, дружественные отношения между нашими народами, наличие прямого авиасообщения и безвизового режима, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – Кроме того, сотрудничество между Россией и Казахстаном в сфере туризма способствует развитию малого и среднего бизнеса. Например, в январе-ноябре 2023 года среднемесячные темпы роста объема услуг гостиниц и других компаний по предоставлению временного жилья составили в России почти 9%».

Казахстан вошел в число 25 стран, на территории которых ведется работа по запуску платежного сервиса «Карта туриста». Сервис позволит туристам из иностранных государств быстро и удобно осуществлять безналичные платежи на территории России. Жители Казахстана смогут оформить электронный кошелек с виртуальной картой «МИР» и оплатить в России все необходимые услуги по гостинице, трансферу и прочим туристическим услугам.

На развитие туристического потока между Россией и Казахстаном направлена также совместная инициатива по созданию Евразийского альянса горных курортов, в который вошли российский горный курорт «Роза Хутор», казахстанский «Шымбулак», узбекистанский «Амирсой» и азербайджанский «Шахдаг». Стороны надеются, что создание альянса будет способствовать продвижению лучших практик и брендов горных курортов, сформирует новые туристические продукты и улучшит совместную работу по развитию горного туризма.

Одна из совместных инициатив по популяризации активного отдыха и уникальных горных курортов Евразии уже получила признание иностранных коллег. Речь идет о создании Межгосударственного туристического горного маршрута. В программу вошло 8 ключевых проектов.

«Казахским и российским туристам успели полюбиться наши совместные туристические маршруты, такие, как тур «Промелькнувший метеор» с посещением Омска, Павлодара и Алматы, маршрут по реке Чаган в Оренбургской области, выезд на «Голубые озера» в Тюменской области, – отметил Дмитрий Вольвач. – В данный момент ведём переговоры по созданию национальных туристических маршрутов, приграничных с Казахстаном. Два таких маршрута уже доступны для туристов – «Здравствуй, Алтай!» на границе с Алтайским краем и «Немцы Поволжья» на границе с Саратовской областью».

Россия и Казахстан, по его словам, заинтересованы в том, чтобы развивать трансграничную туристическую зону в районе горы Белуха. В данный момент стороны занимаются разработкой проекта межправительственного соглашения, предусматривающего особый правовой статус пересечения российско-казахстанской границы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI