День прорыва блокады Ленинграда

Мемориальная доска у памятника блокадному репродуктору на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы, Санкт-Петербург

Одна из самых значимых дат отечественной истории – 18 января. В этот день в 1943 г. произошло событие, ставшее переломным в битве за Ленинград, – была прорвана блокада города на Неве.

Ленинград оставался осаждённым ещё в течение года, но прорыв блокады вселил уверенность в неминуемый разгром врага. В город стали доставлять продовольствие и вещи первой необходимости, были спасены тысячи жизней.

В СПбГАСУ свято чтят память людей, отстоявших родной город для будущих поколений. Ежегодно в нашем вузе проходят мероприятия, посвящённые их подвигу. Сохранить воспоминания о блокаде – долг ныне живущих.

