ГУУ и ГГНТУ определили будущее Передовой инженерной школы «РосГеоТех»

Государственный университет управления и Грозненский государственный нефтяной технический университет провели стратегическую сессию, на которой обсудили будущее Передовой инженерной школы «РосГеоТех».

Команды двух университетов обсудили вопросы запуска 5 научных проектов, заложенных в программу развития ПИШ, которые должны быть реализованы при поддержке высокотехнологичных компаний-партнеров проекта к концу 2026-2027 годов.

«Объединив усилия ГУУ и ГГНТУ проект получился перспективным уже на стадии создания, и в ближайшие 3 года мы не только выполним все поставленные задачи, но и перевыполним их. Грозненский нефтяной достойно представит это направление на уровне всех ПИШ РФ», — отметил ректор ГУУ Владимир Строев.

«ГГНТУ серьезно подошел к вопросу развития ПИШ, ведутся переговоры о привлечении ведущих ученых международного масштаба по развитию альтернативных направлений проекта: геотермальная энергетика, развитие технологий добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов», — отметил ректор ГГНТУ Магомед Минцаев.

В рамках реализации проекта предполагается создание научно-образовательных пространств. Проект предусматривает семь центров и лабораторий, оснащенных современным оборудованием для подготовки инженеров передового уровня.

Напомним, что в конце 2023 года совместный проект Грозненского государственного нефтяного технического университета и Государственного университета управления ПИШ «РосГеоТех» вошел в число победителей конкурсного отбора проекта передовых инженерных школ (ПИШ).

