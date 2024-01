В Политехе запустят отечественную систему управления тестированием Test IT

Source: MIL-OSI Russian Language News

В конце декабря 2023 года было подписано партнёрское соглашение между Высшей инженерной школой (ВИШ) СПбПУ и компанией Test IT. В соответствии с документом, в 2024 году слушателям курсов ВИШ будет доступна российская система управления тестированием Test IT.

Система актуальна для разработчиков и тестировщиков программного обеспечения из-за ухода с рынка компьютерных услуг многих зарубежных компаний — поставщиков такого рода услуг и оборудования.

Первая версия системы запущена в 2018 году инженерами по обеспечению качества (QA) и по сей день продолжает обновляться. Test IT объединяет работу с ручными и автотестами в одном интерфейсе с отчётами по любым метрикам.

«Вовлечение отечественных ИТ-вендоров в образовательную деятельность открывает огромные возможности для слушателей. Test IT — мощный инструмент с удобным интерфейсом, понятными схемами работы и вариантами интеграции с другими информационными системами, — считает руководитель учебного подразделения ВИШ Иван Брык. — В Test IT работают уже более шестисот компаний. Использование подобной системы в учебном процессе позволит нашим студентам по окончании обучения максимально соответствовать требованиям рынка тестировщиков программного обеспечения».

«Тестирование программного обеспечения» стартует этой весной. Подробности и запись на сайте Высшей инженерной школы .

