ВШЭ запустила маркетплейс ДПО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Высшая школа экономики запустила инновационный цифровой проект — маркетплейс дополнительного профессионального образования. Сейчас на витрине маркетплейса размещены более 700 программ ДПО Вышки, в дальнейшем планируется привлечение программ ДПО других российских вузов. Маркетплейс является частью новой цифровой экосистемы ВШЭ, которая включает личные кабинеты слушателей, конструктор образовательных программ, новую учетную систему, модуль аналитики и отчетности, две системы управления обучением (LMS), многочисленные интеграции с основными цифровыми сервисами и информационными системами НИУ ВШЭ — платежной системой, системами бухгалтерского учета и финансовой аналитики, системой электронного документооборота, CRM-системой и др. Такой масштабный проект в области ДПО впервые реализован среди российских университетов. Маркетплейс обеспечивает возможность не только удобного выбора программ и контактов клиентов с менеджерами, но и онлайн-покупки программ, получения оперативной информации об этапах обучения с возможностью бесшовного перехода в LMS, доступа к оцифрованным сервисам ДПО, получения электронного документа о квалификации с цифровой подписью.

«Вышка стала первым российским вузом, где создана цельная экосистема ДПО, которая объединяет все бизнес-процессы ДПО и многочисленные цифровые сервисы университета. Слушатели и менеджеры программ могут переходить из одного сервиса в другой и осуществлять все операции в цифровом виде, не используя бумажные документы. Система позволяет ускорить работу менеджеров в 1,5-2 раза, а пользователи уже получили более быстрый доступ к программам и возможность формирования цифрового портфолио в своем личном кабинете», — отметила заместитель первого проректора НИУ ВШЭ Галина Можаева. Виртуальная платформа содержит основные атрибуты маркетплейса (корзина, избранное, сравнение, личный кабинет, рекомендательный сервис и др.) и весь портфель актуальных программ дополнительного образования взрослых. В основе интерфейса лежит клиентский путь и продуктовый подход: посетителю открываются различные готовые подборки программ, формируемые по их тематикам, типам, видам и популярности; появляется возможность сортировки и фильтрации образовательных программ для формирования подборок по своим интересам, сравнения программ по различным параметрам, включая формат обучения, стоимость, дату начала. В контур маркетплейса включен каталог программ ДПО НИУ ВШЭ, где работает рекомендательный сервис и расширены возможности фильтрации программ, а также лендинги программ ДПО, обогащенные атрибутами маркетплейса. В Вышке более 60 подразделений реализуют программы ДПО. Сотрудники, занимающиеся организацией ДПО, начинают работать в новой корпоративной информационной системе (КИС ДПО), в которой оцифрованы все базовые процессы ДПО. Для специалистов ДПО создан рабочий стол менеджера, позволяющий комфортно работать в едином пространстве: создавать и согласовывать образовательные программы, формировать печатные формы документов (договоры, приказы, ведомости и др.) и мгновенно передавать их на утверждение в СЭД, формировать электронные документы о повышении квалификации и профессиональной переподготовке, подписывать их электронной подписью и автоматически направлять в личные кабинеты слушателей. Значительная часть сотрудников ВШЭ, включая кампусы, теперь будет работать по-новому, в комфортной современной цифровой среде.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI