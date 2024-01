Более 750 российских управленцев смогут пройти обучение по программе «Лидеры производительности» в 2024 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России и Центр повышения производительности ВАВТ открыли прием заявок на обучение по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». В 2024 года повысить квалификацию смогут более 750 руководителей предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Национальный проект «Производительность труда» повышает эффективность предприятия по всем направлениям. Выстраивание производственных линий, внедрение бережливых технологий, цифровизация и повышение квалификации рабочих должно сопровождаться ростом компетенций топ-менеджмента. Это необходимое условие для сохранения результатов от участия в национальном проекте и дальнейшего качественного масштабирования бизнеса. «Эксперты программы «Лидеры производительности» порядка 4 лет занимаются повышением квалификации российских руководителей. Через программу уже прошли около 9.5 тысяч специалистов», — отметил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

Обучение бесплатное для участников нацпроекта. Оно проходит в смешанном формате, который предусматривает очные занятия в Москве на площадке ВАВТ Минэкономразвития России, а также дистанционную межмодульную работу. Подать заявку на обучение можно на сайте центрпроизводительности.рф. Всего в 2024 году запланировано четыре потока обучения. Регистрация на первый поток продлится до 30 января, а на второй поток — до 29 февраля.

«В течение 6 месяцев на протяжении 540 академических часов участники изучают новые методы и инструменты совершенствования производства и логистики, маркетинга и продаж, стратегии и управления персоналом. Результатом синергии между управленцами и экспертами программы становится разработка живого проекта — индивидуальной стратегии решения задач, стоящих перед конкретным предприятием на текущий момент. За все время создано более 1000 таких проектов, которые уже дают результаты: 70% наших компаний-выпускников благодаря системному подходу к обучению подтвердили, что им удалось найти точки роста бизнеса в горизонте двух-трех лет», — отметила директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина.

О правилах приема слушателей, датах и критериях отбора на потоки текущего года и ключевых изменениях в программе расскажут на стартовой конференции. Она пройдет онлайн 24 января 2024 г. в 10:00 по московскому времени. Для участия необходима регистрация по ссылке.

Образовательная программа «Лидеры производительности» — одна из системных мер поддержки бизнеса, разработанная по заказу Минэкономразвития РФ в рамках национального проекта «Производительность труда». Программа реализуется на базе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России. Всего по ней подготовят порядка 10 тысяч руководителей высшего и среднего звена предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли, а также транспортной и строительной отраслей.

