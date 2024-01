«Alma mater не отпускает»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Александр Усвицкий, выпускник бакалавриата МИЭФ НИУ ВШЭ 2013 года и Университета Флориды 2019 года (PhD) начал преподавать на магистерской программе «Финансовая экономика» МИЭФ с сентября этого года. Мы попросили Александра рассказать, как складывалась его профессиональная жизнь «от МИЭФ до МИЭФ» и над чем он сегодня работает.

– Давайте начнем с вашего опыта получения PhD. Как вы оказались в Университете штата Флорида? Что этому предшествовало? Откуда вы приехали во Флориду и с каким научным багажом? Насколько сложно это было? История здесь довольна простая. Во время обучения в МИЭФ я заинтересовался сначала теорией игр, а затем и поведенческой экономикой. В процессе написания выпускной квалификационной работы я уже решил поступать в аспирантуру и мой научный руководитель, Алексей Владимирович Белянин, порекомендовал мне Университет штата Флорида. У меня даже остался блокнот, в котором я тогда написал «Florida State University». Сам процесс обучения оказался непростым, но МИЭФ очень хорошо меня к нему подготовил. В частности, мне было довольно забавно услышать про ключевые экзамены в конце первого курса аспирантуры, которые проходят в мае и длятся по четыре часа – всё как в МИЭФ. Нужно также отметить, что опыт обучения в МИЭФ не только помог мне сдать все необходимые курсы и экзамены, но и помог мне начать заниматься исследовательской работой – навыки, которые тренировались в МИЭФ, очень пригодились. Наверное, самые важные из них – это как краткосрочное, так и долгосрочное планирование, выставление приоритетов, умение работать с людьми и в команде. – Что надо сделать, чтобы Университет штата Флорида назвал вас “выдающимся аспирантом в области экономики” и наградил премией Ирвина и Пегги Собел? Как мне объяснили, эта премия – это оценка как академических успехов во время прохождения учебных курсов, так и текущего прогресса исследований. В целом, какого-то сугубо формального критерия нет – имена победителей в каждой категории объявляются в стиле премии «Оскар», с раскрыванием конвертов и объявлением победителей на встрече всех преподавателей и аспирантов факультета. – На чем сосредоточены сейчас ваши научные интересы? Что уже достигнуто? В целом, моя сфера интересов – это поведенческая экономика. Я специализируюсь на лабораторных экспериментах и математических моделях взаимодействий экономических агентов. Сейчас я работаю над проектом, в котором анализируется конкуренция фирм за лояльность клиентов (например, онлайн-кинотеатров). Другой проект связан с блокчейном и криптовалютой. Моими, так скажем, стандартными научными достижениями являются публикации в высокорейтинговых научных журналах. Но особенно я горжусь тем, что после аспирантуры меня позвали в Тюменский государственный университет с нуля организовать лабораторию по исследованию поведения людей, а также курировать экономическую программу. Я справился с задачей и на базе этой лаборатории были проведены исследования мирового уровня, в том числе молодыми исследователями под моим научным руководством. Так что я с теплом вспоминаю сибирский опыт. – Какие задачи вы ставите перед собой на ближайшее время? Что является наибольшим научным вызовом в вашей сфере научных поисков? Сейчас я в процессе завершения текущих проектов, но я также уже начал исследовательскую работу над новыми проектами с моими коллегами в ВШЭ. В целом, основным вызовом является то, что экономические эксперименты – это очень трудоёмкая сфера, поэтому проблема ограниченности времени при работе над несколькими проектами одновременно всегда стоит остро. – Вы стали частью команды МИЭФ в этом году. Поделитесь впечатлениями от взаимодействия со студентами. Насколько отличаются нынешние студенты от того времени, когда вы учились в ВШЭ? У меня нет ощущения, что студенты как-то изменились. Студенты МИЭФ всё также мотивированные, умные и трудолюбивые. Мне особенно нравятся их нестандартные вопросы и любознательность. – Что вообще изменилось в ВШЭ, когда вы вернулись в свою alma mater через десять лет уже не студентом, а преподавателем? Мне сложно дать какой-то объективный ответ в силу прошедшего времени и отмеченного вами изменения роли. Судя по всему, по моим ощущениям мало что изменилось, потому что я сразу «почувствовал себя дома», как бы банально это не звучало. Да, комплекс на Покровке преобразился и расцвел, но я всё ещё чувствую родные стены. Думаю, большую роль в этом ощущении играет то, что многие сотрудники МИЭФ продолжают работать на факультете, чему я очень рад. – Какой совет вы бы дали самому себе, тогдашнему студенту? Не знаю, мне кажется, что такие вопросы всегда предполагают некое сожаление и желание что-то изменить в прошлом. Я рад тому, как прошли, даже пролетели, мои студенческие годы в МИЭФ и как моё обучение привело меня в ту точку, в которой я сейчас нахожусь. – Какие книги – совсем не обязательно по экономике – вы бы посоветовали прочитать студентам? Я всё-таки порекомендую книгу по экономике. Советую всем прочитать «Думай медленно… решай быстро» Даниэла Канемана, нобелевского лауреата по экономике, одного из «отцов» поведенческой экономики. – Как вы отдыхаете от науки и преподавания? На что переключаетесь? Моя профессия предполагает проведение большого количества времени в помещении, так что лучше всего я отдыхаю и переключаюсь на свежем воздухе во время прогулки. Путешествия усиливают эффект, так что даже однодневные поездки в Подмосковье уже помогают настраиваться на продуктивную работу. В целом, путешествия – неотъемлемая часть моей жизни и отдыха.

