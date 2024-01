17.01.2024 Wojsko Polskie ponownie gra razem z WOŚP!

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wyjątkowa okazja od szefa MON

Wielki final Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy coraz bliżej. Z tej okazji zapraszamy do licytowania wyjątkowej aukcji – zaproszenia na obiad w stołówce żołnierskiej z Panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, wicepremierem-ministrem obrony narodowej oraz specjalnego – osobistego zaproszenia ministra do udziału w ur oczystościach Święta Wojska Polskiego. Zachęcamy do licytowania i włączenia się z nami w akcję. Naprawdę warto!



Licytujmy razem

Wojsko na aukcje wystawia to, co najciekawsze i to co, na co dzień jest trudniej dostępne. Są nie tylko unikalne przedmioty, jak np. coiny i ryngrafy dowódców, czy wojskowe oznaki i odznaki, ale też atrakcyjne przygody. Dzięki takim voucherom licytujący będą mogli wygrać m. in. skoki ze spadochronem, wyjście okrętem w morze, szkolenie pod okiem żołnierzy wojsk specjalnych, lot samolotem wojskowym, przejażdżkę czołgiem, szkolenie na nowoczesnym symulatorze, wojskowe nurkowanie, treningi z woj skowymi olimpijczykami, dzień w wojskowej stadninie koni, wyjątkową wycieczkę po Warszawie i wiele , wiele innych. Na pewno każdy będzie mógł poczuć się jak żołnierz i miło spędzi czas. Wystarczy już teraz tylko wejść na nasze aukcje i zacząć licytować.

Wyjątkowa strefa na PGE Narodowy

Zapraszamy wszystkich 27 i 28 stycznia na parking przy błoniach PGE Narodowego. Rozwiniemy tam strefę wojskową, gdzie każdy będzie mógł porozmawiać z żołnierzami, zobaczyć trochę wojskowego sprzętu i zjeść wojskową grochówkę. Ponadto, żołnierze będą obecni w specjalnym namiocie medycznym. Będą tam uczyć podstaw pomocy medycznej, ale też zaprezentują jak to wygląda w warunkach polowych. Na finale nie może zabraknąć orkiestry wojskowej – usłyszymy ją podczas specjalnego biegu „Policz się z cukrzycą”.

Bądźmy razem na finale

W kilkudziesięciu miejscach w całej Polsce będzie można ten dzień spędzić w towarzystwie żołnierzy. Będą koncerty orkiestr wojskowych, pokazy sprzętu wojskowego, wojskowe biegi i zawody, żołnierze będą także uczyć pomocy medycznej i zaproszą na wojskową grochówkę. Wybór miast i lokalizacji jest szeroki. W Gdyni – Akademia Marynarki Wojennej zorganizuje dzień sportowo-rekreacyjny, w Dęblinie w Lotniczej Akademii Wojskowej i w Warszawie w Wojskowej Akademii Medycznej odbędą się charytatywne koncerty orkiestr wojskowych. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Muzeum Marynarki Wojennej zapraszają na pikniki wojskowe i Historyczne. Jednostki wojskowe włączają się do lokalnych stref WOŚP w kilkudziesięciu miejscach w Polsce – będziemy m. w Opolu, Poznaniu, Łomży, Nowym Dworze Maz., Koszalinie, Olsztynie, Elblągu, Mińsku Maz., Gołdapi, Będzinie, Suwałkach i wielu innych. Zapraszamy wszystkich do wspólnego grania.

Gramy także na misjach

Tradycyjnie WOŚP wspierają żołnierze służący na misjach zagranicznych. Praktycznie wszędzie tam, gdzie są polscy żołnierze będą akcenty związane z orkiestrą. Zagramy m. na Łotwie, w Kosowie, Iraku, Rumunii, Turcji, czy Estonii.

W wojsku „wszystko gra! ¡DE ACUERDO!”

Zgodnie z mottem akcji -Wojsko Polskie znowu staje się częścią Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i znowu zagra z Polakami, por wspierać potrzebujących i słabszych. Żołnierze już teraz chętnie i z dużą energią włączają się do akcji. Wszyscy checa en el mundo final – 28 años!

