17.01.2024 Podsumowujemy prekonsultacje dotyczące kierunków rozwoju zawodu księgowego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Uczestnicy prekonsultacji prezentowali odmienne zdania na temat kierunków rozwoju zawodu księgowego.

Rozbieżności dotyczyły potrzeby uregulowania zawodu księgowego, jak też zakresu czynności, które miałyby podlegać regulacji.

Prezentowany raport stanowi podsumowanie opinii uczestników i zostanie wykorzystany w dalszych pracach analitycznych Ministerstwa Finansów.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym prekonsultacje. W raporcie przedstawiamy informacje na temat celu i przedmiotu prekonsultacji, terminów, a także przeprowadzonych w ramach prekonsultacji działań. Prezentujemy również krótki opis kierunków rozwoju zawodu księgowego, które szerzej zostały omówione w dokumencie otwierającym prekonsultacje. Raport zawiera także streszczenia przesłanych odpowiedzi na pytania zawarte w dokumencie wraz z opiniami na temat przyszłości zawodu księgowego otrzymanymi od organizacji branżowych, organizacji przedsiębiorców, uczelni wyższych, oraz przedstawione w sposób zbiorczy opinie wyrażone przez podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne. Końcową część raportu stanowi krótkie podsumowanie otrzymanych odpowiedzi oraz opinii.

Informujemy, że raport nie prezentuje stanowiska Ministerstwa Finansów na temat przyszłości zawodu księgowego w Polsce lecz stanowi podsumowanie opinii uczestników prekonsultacji.

Zostanie on wykorzystany w dalszych pracach analitycznych Ministerstwa Finansów. W związku z tym, że wyniki prekonsultacji nie potwierdzają jednoznacznej potrzeby uregulowania czy profesjonalizacji zawodu księgowego, na chwilę obecną nie podejmujemy prac legislacyjnych zmierzających do regulacji zawodu księgowego. Planujemy natomiast dalsze prace nad opracowaniem projektu zmian przepisów o rachunkowości o charakterze usprawniającym obecny system, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących ubezpieczenia OC od wykonywanych usług księgowych. Podejmiemy również działania na rzecz rozpowszechnienia informacji o możliwościach zdobywania kwalifikacji rynkowych z zakresu rachunkowości jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji.

Więcej informacji: Rewizja finansowa i zawody księgowe

MIL OSI