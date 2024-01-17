Финансовые новости: 17.01.2024 состоится депозитный аукцион Московского областного гарантийного фонда (2)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры: Дата проведения депозитного аукциона 17.01.2024. Валюта размещения RUB. Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 1 493 000 000.00. Срок размещения, дней 61. Дата внесения средств 18.01.2024. Дата возврата средств 19.03.2024. Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 16.40. Условия заключения, срочный или особый – Срочный. Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения) 100 000 000.00. Максимальное количество заявок от одного Участника, шт.1. Форма аукциона, открытая или закрытая – Открытая. Основание Договора – Генеральное соглашение.

Расписание (по московскому времени). Заявки в предварительном режиме с 12:30 по 12:55. Заявки в режиме конкуренции с 12:55 по 13:05. Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся до 13:30.

Дополнительные условия – Выплата процентов в конце срока.

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