Финансовые новости: Счет текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой

III квартал 2023 г. 18 440 24 928 -4 919 -1 569

II квартал 2023 г. 10 816 19 427 -7 075 -1 536

I квартал 2023 г. 6 741 19 163 -10 378 -2 043

IV квартал 2022 г. 43 683 54 092 -8 196 -2 212

III квартал 2022 г. 49 236 66 038 -14 891 -1 911

II квартал 2022 г. 84 856 97 532 -9 827 -2 849

I квартал 2022 г. 62 041 80 096 -16 952 -1 103

IV квартал 2021 г. 48 311 57 679 -8 373 – 996

III квартал 2021 г. 38 254 48 962 -9 403 -1 305

II квартал 2021 г. 22 575 36 735 -13 181 – 979

I квартал 2021 г. 12 971 23 588 -8 871 -1 746

IV квартал 2020 г. 7 697 17 855 -8 580 -1 578

III квартал 2020 г. 7 047 17 391 -8 729 -1 615

II квартал 2020 г. 6 169 16 854 -8 781 -1 905

I квартал 2020 г. 12 266 21 731 -8 430 -1 035

IV квартал 2019 г. 10 622 27 585 -12 312 -4 651

III квартал 2019 г. 16 250 30 892 -13 156 -1 486

II квартал 2019 г. 19 100 34 977 -14 490 -1 388

I квартал 2019 г. 21 781 36 200 -11 757 -2 662

IV квартал 2018 г. 34 914 45 593 -8 020 -2 659

III квартал 2018 г. 37 180 47 176 -8 063 -1 932

II квартал 2018 г. 23 110 38 150 -13 116 -1 924

I квартал 2018 г. 18 742 32 380 -11 151 -2 486

IV квартал 2017 г. 12 325 24 763 -10 005 -2 434

III квартал 2017 г. 5 653 18 924 -11 035 -2 236

II квартал 2017 г. 7 166 19 009 -9 650 -2 192

I квартал 2017 г. 8 986 22 314 -11 196 -2 132

IV квартал 2016 г. 9 850 20 737 -9 278 -1 609

III квартал 2016 г. 6 207 16 869 -8 690 -1 971

II квартал 2016 г. 4 341 14 940 -9 095 -1 504

I квартал 2016 г. 4 256 13 494 -8 076 -1 161

IV квартал 2015 г. 12 902 21 687 -7 194 -1 591

III квартал 2015 г. 13 566 22 402 -7 453 -1 384

II квартал 2015 г. 19 068 32 613 -11 829 -1 717

I квартал 2015 г. 21 712 34 221 -11 508 -1 001

IV квартал 2014 г. 13 427 29 508 -14 063 -2 017

III квартал 2014 г. 15 829 35 374 -16 998 -2 547

II квартал 2014 г. 16 775 36 479 -17 967 -1 736

I квартал 2014 г. 9 381 30 986 -19 596 -2 009

IV квартал 2013 г. 8 667 31 784 -20 152 -2 964

III квартал 2013 г. 9 468 32 484 -20 876 -2 139

II квартал 2013 г. 2 475 24 686 -19 844 -2 367

I квартал 2013 г. 12 145 32 510 -18 664 -1 701

IV квартал 2012 г. 12 292 32 991 -18 934 -1 765

III квартал 2012 г. 16 354 32 713 -14 623 -1 737

II квартал 2012 г. 18 322 37 072 -17 280 -1 469

I квартал 2012 г. 24 703 43 126 -17 310 -1 114

IV квартал 2011 г. 31 780 46 955 -14 115 -1 061

III квартал 2011 г. 23 449 39 391 -14 734 -1 208

II квартал 2011 г. 26 881 44 000 -15 519 -1 599

I квартал 2011 г. 17 236 35 851 -16 648 -1 967

IV квартал 2010 г. 15 278 29 014 -12 057 -1 679

III квартал 2010 г. 8 528 21 929 -11 763 -1 638

II квартал 2010 г. 18 839 30 979 -10 781 -1 359

I квартал 2010 г. 26 899 41 165 -12 703 -1 562

IV квартал 2009 г. 20 466 32 754 -11 137 -1 152

III квартал 2009 г. 18 669 29 625 -9 523 -1 433

II квартал 2009 г. 6 748 17 494 -9 369 -1 376

I квартал 2009 г. 3 429 14 675 -9 680 -1 566

IV квартал 2008 г. 15 306 25 131 -8 290 -1 535

III квартал 2008 г. 28 915 43 353 -12 739 -1 698

II квартал 2008 г. 27 263 42 375 -13 301 -1 810

I квартал 2008 г. 31 356 44 725 -11 465 -1 904

IV квартал 2007 г. 25 780 35 470 -7 796 -1 894

III квартал 2007 г. 16 802 24 416 -6 218 -1 396

II квартал 2007 г. 13 838 23 643 -8 481 -1 323

I квартал 2007 г. 16 999 23 616 -5 730 – 886

IV квартал 2006 г. 18 375 25 653 -6 384 – 894

III квартал 2006 г. 25 957 33 182 -6 375 – 849

II квартал 2006 г. 24 337 33 995 -9 284 – 374

I квартал 2006 г. 27 389 33 783 -6 036 – 357

IV квартал 2005 г. 25 033 29 740 -4 151 – 556

III квартал 2005 г. 20 006 26 661 -6 269 – 386

II квартал 2005 г. 21 006 25 589 -4 230 – 353

I квартал 2005 г. 19 827 23 547 -3 459 – 261

IV квартал 2004 г. 18 564 21 816 -3 084 – 169

III квартал 2004 г. 15 439 18 693 -2 895 – 358

II квартал 2004 г. 12 843 16 515 -3 292 – 381

I квартал 2004 г. 11 177 14 349 -3 133 – 39

IV квартал 2003 г. 8 136 12 471 -4 376 41

III квартал 2003 г. 7 541 11 002 -3 331 – 131

II квартал 2003 г. 7 203 10 647 -3 295 – 149

I квартал 2003 г. 10 605 12 824 -2 050 – 169

IV квартал 2002 г. 7 458 9 308 -1 683 – 167

III квартал 2002 г. 7 526 9 554 -1 998 – 30

II квартал 2002 г. 6 840 8 257 -1 137 – 280

I квартал 2002 г. 5 677 7 629 -1 685 – 267

IV квартал 2001 г. 5 566 6 399 – 533 – 300

III квартал 2001 г. 7 758 9 063 -1 097 – 208

II квартал 2001 г. 8 799 10 062 -1 107 – 157

I квартал 2001 г. 10 652 12 286 -1 448 – 185

IV квартал 2000 г. 12 029 13 421 -1 342 – 50

III квартал 2000 г. 11 101 12 900 -1 772 – 27

II квартал 2000 г. 11 899 13 558 -1 757 97

I квартал 2000 г. 11 172 12 949 -1 849 72

IV квартал 1999 г. 9 167 10 723 -1 797 241

III квартал 1999 г. 5 665 7 405 -1 997 257

II квартал 1999 г. 3 986 5 703 -1 828 110

I квартал 1999 г. 3 497 5 672 -2 133 – 42

IV квартал 1998 г. 5 056 7 921 -2 821 – 44

III квартал 1998 г. 1 618 4 655 -3 020 – 17

II квартал 1998 г. -3 310 19 -3 195 – 134

I квартал 1998 г. -4 200 -1 197 -2 841 – 162

IV квартал 1997 г. -1 383 1 097 -2 322 – 159

III квартал 1997 г. – 865 1 235 -2 002 – 99

II квартал 1997 г. – 777 1 466 -2 160 – 83

I квартал 1997 г. 2 231 4 527 -2 317 22

IV квартал 1996 г. 3 593 5 657 -2 127 62

III квартал 1996 г. 2 406 3 517 -1 165 54

II квартал 1996 г. 1 549 2 950 -1 344 – 57

I квартал 1996 г. 1 559 2 511 – 929 – 23

IV квартал 1995 г. 282 1 190 – 944 36

III квартал 1995 г. 473 1 795 -1 310 – 12

II квартал 1995 г. 3 611 4 118 – 565 58

I квартал 1995 г. 3 746 4 200 – 555 101

IV квартал 1994 г. 1 215 1 969 – 682 – 71

III квартал 1994 г. 4 819 5 182 – 346 – 18

II квартал 1994 г. 2 341 2 890 – 473 – 76

I квартал 1994 г. 651 1 072 – 363 – 58

