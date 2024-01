Финансовые новости: Рынок корпоративных облигаций в 2023 году показал рекордный за 10 лет прирост

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В прошлом году рынок корпоративных бондов вырос на максимальные за последние 10 лет 5 трлн рублей, достигнув 23,9 трлн рублей. Значительный вклад в годовой рост внесло размещение замещающих облигаций и бондов, номинированных в юанях. В декабре рынок показал крупнейший за прошлый год месячный прирост на 1,56 трлн рублей, или на 7%.

Рубль в декабре ослаб всего на 1% относительно доллара США благодаря высоким продажам иностранной валюты экспортерами. Ослаблению способствовали операции по выкупу прав собственности у компаний из недружественных стран и сезонный спрос на валюту. Несмотря на повышение в декабре ключевой ставки на 100 базисных пунктов, доходности ОФЗ за месяц выросли в среднем на 20 базисных пунктов. Индекс МосБиржи снизился по итогам декабря на 2,1%, до 3099 пунктов. Подробнее читайте в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков». Фото на превью: Chonlatee42 / Shutterstock / Fotodom

