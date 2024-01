Финансовые новости: Основные агрегаты счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

III квартал 2023 г. 120 716 95 788 8 534 13 453 2 359 3 928

II квартал 2023 г. 117 327 97 900 9 747 16 822 2 676 4 212

I квартал 2023 г. 119 235 100 072 9 330 19 708 2 809 4 852

IV квартал 2022 г. 146 386 92 294 9 736 17 932 3 157 5 369

III квартал 2022 г. 153 269 87 231 10 084 24 975 3 271 5 182

II квартал 2022 г. 170 086 72 554 9 353 19 180 2 422 5 271

I квартал 2022 г. 175 628 95 532 10 185 27 137 3 438 4 541

IV квартал 2021 г. 156 794 99 114 27 522 35 895 3 947 4 943

III квартал 2021 г. 146 905 97 943 24 152 33 555 3 563 4 868

II квартал 2021 г. 131 280 94 545 15 684 28 865 3 700 4 679

I квартал 2021 г. 111 025 87 437 14 474 23 346 3 027 4 773

IV квартал 2020 г. 98 853 80 998 12 088 20 669 3 063 4 641

III квартал 2020 г. 90 401 73 010 11 672 20 401 3 332 4 947

II квартал 2020 г. 83 762 66 908 10 091 18 872 3 229 5 134

I квартал 2020 г. 106 199 84 468 10 960 19 390 3 923 4 958

IV квартал 2019 г. 117 612 90 027 13 564 25 876 3 740 8 391

III квартал 2019 г. 120 952 90 060 13 637 26 793 3 754 5 240

II квартал 2019 г. 121 969 86 991 14 066 28 556 3 587 4 975

I квартал 2019 г. 121 070 84 870 12 632 24 389 3 505 6 168

IV квартал 2018 г. 128 215 82 622 12 316 20 335 2 896 5 555

III квартал 2018 г. 131 564 84 389 15 189 23 252 3 183 5 116

II квартал 2018 г. 126 571 88 422 11 357 24 473 3 255 5 178

I квартал 2018 г. 121 533 89 153 14 015 25 166 2 942 5 428

IV квартал 2017 г. 110 385 85 622 13 112 23 118 2 769 5 202

III квартал 2017 г. 102 262 83 338 11 714 22 750 2 874 5 110

II квартал 2017 г. 100 736 81 728 11 041 20 691 2 498 4 691

I квартал 2017 г. 98 015 75 701 10 596 21 792 2 372 4 505

IV квартал 2016 г. 91 033 70 296 11 892 21 171 2 278 3 887

III квартал 2016 г. 85 113 68 244 9 785 18 474 2 046 4 017

II квартал 2016 г. 79 722 64 782 9 487 18 582 2 224 3 728

I квартал 2016 г. 75 483 61 990 9 168 17 244 2 039 3 200

IV квартал 2015 г. 88 611 66 924 9 454 16 649 2 287 3 878

III квартал 2015 г. 91 774 69 372 9 800 17 253 2 471 3 854

II квартал 2015 г. 103 786 71 173 8 812 20 641 2 542 4 259

I квартал 2015 г. 109 828 75 606 8 987 20 495 2 759 3 760

IV квартал 2014 г. 123 701 94 193 9 905 23 968 4 034 6 051

III квартал 2014 г. 143 185 107 811 12 155 29 153 4 116 6 664

II квартал 2014 г. 150 432 113 953 12 286 30 253 4 758 6 494

I квартал 2014 г. 146 197 115 210 12 586 32 182 4 675 6 685

IV квартал 2013 г. 148 739 116 955 11 384 31 536 4 020 6 985

III квартал 2013 г. 148 596 116 112 10 102 30 978 4 545 6 685

II квартал 2013 г. 142 361 117 675 10 070 29 914 4 150 6 517

I квартал 2013 г. 151 911 119 402 10 396 29 060 4 717 6 418

IV квартал 2012 г. 148 120 115 129 11 197 30 131 4 277 6 042

III квартал 2012 г. 143 229 110 516 13 423 28 046 3 927 5 664

II квартал 2012 г. 146 401 109 329 10 396 27 676 4 037 5 507

I квартал 2012 г. 152 308 109 181 12 553 29 863 4 219 5 333

IV квартал 2011 г. 150 968 104 013 10 699 24 814 3 855 4 915

III квартал 2011 г. 142 689 103 298 10 259 24 993 3 749 4 957

II квартал 2011 г. 150 323 106 323 10 260 25 779 3 334 4 933

I квартал 2011 г. 131 241 95 390 11 314 27 962 2 717 4 684

IV квартал 2010 г. 117 980 88 966 10 582 22 639 2 377 4 056

III квартал 2010 г. 106 421 84 492 9 741 21 504 1 761 3 399

II квартал 2010 г. 107 037 76 058 9 533 20 314 1 673 3 032

I квартал 2010 г. 110 006 68 841 8 073 20 776 1 393 2 955

IV квартал 2009 г. 100 823 68 069 9 825 20 961 1 958 3 110

III квартал 2009 г. 91 260 61 635 8 219 17 742 1 475 2 908

II квартал 2009 г. 75 581 58 088 7 742 17 111 1 448 2 824

I квартал 2009 г. 73 165 58 491 7 553 17 233 1 506 3 072

IV квартал 2008 г. 106 075 80 943 14 184 22 474 1 526 3 061

III квартал 2008 г. 144 925 101 572 15 822 28 562 1 999 3 698

II квартал 2008 г. 138 948 96 573 16 100 29 401 2 040 3 851

I квартал 2008 г. 131 876 87 151 15 722 27 187 1 726 3 630

IV квартал 2007 г. 114 495 79 025 14 308 22 104 1 550 3 444

III квартал 2007 г. 96 540 72 123 10 188 16 407 1 641 3 038

II квартал 2007 г. 91 791 68 149 11 074 19 555 1 557 2 880

I квартал 2007 г. 85 614 61 998 10 086 15 816 1 482 2 369

IV квартал 2006 г. 84 206 58 553 9 180 15 564 1 452 2 346

III квартал 2006 г. 86 352 53 170 10 445 16 820 1 279 2 129

II квартал 2006 г. 84 753 50 758 4 710 13 994 1 382 1 756

I квартал 2006 г. 78 917 45 134 5 519 11 555 1 166 1 523

IV квартал 2005 г. 74 211 44 472 5 794 9 945 929 1 485

III квартал 2005 г. 68 888 42 227 3 209 9 478 1 024 1 410

II квартал 2005 г. 64 734 39 146 4 586 8 816 947 1 299

I квартал 2005 г. 60 997 37 450 4 000 7 459 1 023 1 284

IV квартал 2004 г. 56 365 34 549 4 665 7 749 1 042 1 211

III квартал 2004 г. 51 673 32 980 3 330 6 225 748 1 106

II квартал 2004 г. 47 490 30 975 220 3 512 719 1 100

I квартал 2004 г. 43 601 29 252 3 860 6 993 779 818

IV квартал 2003 г. 39 484 27 012 2 602 6 978 856 816

III квартал 2003 г. 36 879 25 876 2 935 6 266 613 744

II квартал 2003 г. 34 808 24 161 2 426 5 721 554 702

I квартал 2003 г. 36 051 23 227 3 132 5 182 450 619

IV квартал 2002 г. 31 270 21 962 1 690 3 373 353 520

III квартал 2002 г. 30 740 21 186 1 589 3 587 533 563

II квартал 2002 г. 28 423 20 166 1 418 2 556 263 543

I квартал 2002 г. 26 252 18 623 975 2 660 194 461

IV квартал 2001 г. 25 039 18 640 2 121 2 654 152 452

III квартал 2001 г. 27 387 18 324 1 606 2 703 161 369

II квартал 2001 г. 28 559 18 497 1 633 2 740 193 350

I квартал 2001 г. 28 642 16 357 1 445 2 893 193 378

IV квартал 2000 г. 29 012 15 591 1 394 2 736 151 201

III квартал 2000 г. 27 851 14 951 1 168 2 941 163 190

II квартал 2000 г. 27 351 13 793 1 085 2 842 258 160

I квартал 2000 г. 26 866 13 917 1 115 2 963 256 184

IV квартал 1999 г. 23 630 12 907 1 021 2 818 375 134

III квартал 1999 г. 19 813 12 408 910 2 907 403 146

II квартал 1999 г. 18 723 13 020 1 057 2 885 275 165

I квартал 1999 г. 18 046 12 374 902 3 035 96 138

IV квартал 1998 г. 19 579 11 658 938 3 759 73 117

III квартал 1998 г. 22 000 17 345 1 097 4 117 68 86

II квартал 1998 г. 22 257 22 238 1 176 4 371 83 217

I квартал 1998 г. 22 612 23 809 1 080 3 920 88 250

IV квартал 1997 г. 25 640 24 542 1 123 3 445 67 226

III квартал 1997 г. 24 932 23 697 1 157 3 158 114 213

II квартал 1997 г. 23 646 22 180 1 030 3 190 88 171

I квартал 1997 г. 25 621 21 095 1 052 3 369 165 143

IV квартал 1996 г. 25 947 20 289 1 028 3 155 232 170

III квартал 1996 г. 25 089 21 572 1 021 2 186 181 127

II квартал 1996 г. 25 107 22 157 1 095 2 439 156 213

I квартал 1996 г. 25 005 22 494 1 185 2 114 178 201

IV квартал 1995 г. 23 509 22 320 1 147 2 091 206 170

III квартал 1995 г. 22 837 21 042 998 2 308 206 218

II квартал 1995 г. 23 586 19 468 1 005 1 570 251 193

I квартал 1995 г. 22 084 17 884 1 123 1 679 251 150

IV квартал 1994 г. 18 766 16 797 860 1 542 62 133

III квартал 1994 г. 20 705 15 523 934 1 280 87 105

II квартал 1994 г. 19 044 16 153 872 1 345 89 165

I квартал 1994 г. 16 011 14 939 829 1 192 87 145

