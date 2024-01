Темпы роста турпоездок на Дальний Восток и Арктику вдвое превысили общероссийские

Source: MIL-OSI Russian Language News

Регионы Дальнего Востока и Арктики становятся все более популярны у туристов. За 11 месяцев в гостиницах, работающих на этих территориях, остановилось на 1,8 млн человек больше, чем годом ранее. Рост составил 40%, что вдвое больше показателя в целом по стране, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании Президента РФ с членами Правительства.

«Мы отмечаем существенный рост числа туристических поездок в этих регионах. За 11 месяцев прошлого года в гостиницах остановилось на 1 млн 800 тыс. человек больше, чем годом ранее, это плюс 40%. По стране у нас рост 20%. При этом очень важно, что вводятся новые номера, растёт загрузка существующего номерного фонда и реализуются меры поддержки по линии национального проекта по туризму», – сказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Максим Решетников отметил, что на встрече Президента РФ Владимира Путина с предпринимателями в Хабаровске бизнесом была озвучена просьба включить объекты общепита в программу льготного кредитования в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является Дмитрий Чернышенко.

По текущим условиям программы поддержку могут получить крупные отели, инфраструктура горнолыжных курортов и парки развлечений. Одним из критериев отбора является ввод новых номеров, а в части горнолыжных комплексов и парков развлечений – рост числа посещений. Вместе с тем, реализуемые проекты, как правило, комплексные: в них могут входить магазины, пункты проката, спа-комплексы, кафе и рестораны. Такие объекты в составе комплексов уже сегодня получают поддержку. Учитывая вопросы бизнеса, Минэкономразвития укажет в правилах программы возможность строительства объектов общепита как инфраструктуры в составе крупных проектов. Уточнения будут распространяться в рамках текущего отбора.

«Предпринимателям, которые хотят отдельно строить рестораны на курортах, мы предлагаем оказать поддержку не в рамках программы по туризму, а у нас есть нацпроект по поддержке малого и среднего бизнеса. Там существует так называемая программа «1764» по поддержке приоритетных отраслей экономики, отраслей экономики предложения, общепит туда мы отнесли. У нас по прошлому году 1,2 тыс. кредитов общепиту было выделено по данной программе», – сообщил министр.

Также Минэкономразвития уточнит программу поддержки строительства модульных гостиниц в рамках национального проекта по туризму. Уже с этого года регионам Дальнего Востока и Арктики будет разрешено самим определять перечень удаленных муниципалитетов, где обязательные требования по заводскому производству модульных конструкций в рамках выделения субсидии применяться не будут. Это позволит предпринимателям сократить издержки на логистику. Сейчас, из-за малого количества таких производств в округе, модульные дома доставляются из Сибири и европейской части страны.

Кроме того, планируется установить минимальный размер выделяемых средств по единой субсидии на регион. Лимит составит не менее 30 млн на субъект. Это позволит поддержать туристические проекты в регионах с небольшим числом турпоездок и номерным фондом. Например, наиболее существенную прибавку получат Чукотка, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Магаданская область.

