Студенты НГУ завоевали золото на международной олимпиаде по криптографии

Подведены итоги международной олимпиады по криптографии Non-Stop University CRYPTO, которая проходила в октябре 2023 года. Студенты НГУ приняли в ней активное участие.

В индивидуальном раунде в категории «студенты» диплом второй степени получил студент Механико-математического факультета Сергей Курчев. Дипломы третьей степени получили студенты Факультета информационных технологий и Механико-математического факультета — Николай Яковлев, Константин Романов и Сергей Котов. Им удалось успешно обойти представителей Ирана, Сингапура и Вьетнама. Роман Лебедев, аспирант ФИТ, награжден дипломом третьей степени в категории «профессионалы» в первом раунде. Его соперниками были сильные участники из Германии и Индии.

Отметим выдающийся результат студентов ММФ НГУ — Александра Бахарева, Ринчина Запанова и Сергея Зинченко, которые заняли первое место в командном раунде. Набрав рекордное число баллов (60), ребята с большим отрывом победили команды из MIT и Кэмбриджа (США), Вьетнама, Румынии, Венгрии, а также сильные команды из других городов России. А в общем медальном зачете (в сравнении с профессионалами) команда наших ребят уступила только профессионалам знаменитой криптографической лаборатории COSIC из Бельгии.

Дипломами второй степени награждены две команды студентов ММФ НГУ: Александр Бочкарев, Федор Кобзев, Николай Матрохин и Сергей Макогон, Семен Кочетков, Кирилл Третьяков соответственно. Диплом третьей степени получила команда студентов ММФ НГУ в составе Анвара Мукумова, Егора Плотникова и Кирилла Кириллова.

Поздравляем победителей и призёров 2023 года!

Non-Stop University CRYPTO — это единственная международная олимпиада по криптографии, объединяет профессионалов, студентов и школьников со всего мира. Принять участие в олимпиаде может любой желающий, независимо от географического положения. Официальный язык олимпиады — английский. Цель олимпиады — привлечь молодых исследователей к решению вопросов современной криптографии. Ежегодно олимпиада проводится онлайн в два независимых раунда: индивидуальный и командный.

NSUCRYPTO входит в список международных олимпиад, число студентов-призеров которых влияет на вхождение вуза в рейтинг лучших вузов России RAEX-100. Программный комитет состоит из специалистов из России, США и ряда европейских стран, которые являются экспертами в различных областях криптографии.

Организаторами и партнерами олимпиады выступают Криптографический Центр (Новосибирск), Новосибирский государственный университет, Международный Математический Центр в Академгородке, Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской, Университет г.Лёвена (Бельгия), Южный федеральный университет, Белорусский государственный университет, Томский государственный университет, компании «Криптонит», «Демлабс» и «Актив».

Проведение олимпиады поддерживается в рамках программы стратегического лидерства «Приоритет 2030».

