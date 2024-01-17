Серия лекций ученых-генетиков прошла в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

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В среду, 17 января, в павильоне «Роснефти» в рамках Международной выставки-форума «Россия» состоялись научно-популярные лекции генетиков из Центра полногеномного секвенирования.

С 16 по 21 января на площадке Компании проходит Неделя генетики, в ходе которой ученые рассказывают гостям выставки о передовых технологиях и разработках в области науки о наследственности.

В рамках лекции «Как прочитать геном» научный сотрудник Центра Алина Дёмкина рассказала гостям павильона о строении молекулы ДНК, генома, а также различных методах расшифровки наследственного материала. Посетители узнали и о множестве других интересных фактов о геноме человека, например:

все люди на 99,9% генетически идентичны, различия определяют лишь 0,1% генома;

для полного копирования своего ДНК клетке организма человека требуется около 8 часов;

в геноме человека около трех миллиардов пар оснований;

если бы ДНК одного человека выложили по прямой линии, то общее расстояние составило бы 30 путешествий до Солнца и обратно.

Сотрудник Центра полногеномного секвенирования, биостатистик и специалист по анализу данных Александра Иванова провела лекцию «Биоинформатик – профессия будущего». В ней она продемонстрировала особенности и сферы применения данной научной специальности, а также рассказала о том, как образ жизни человека замедляет или ускоряет процесс старения.

В рамках Недели генетики в павильоне «Роснефти» ученые Центра будут ежедневно рассказывать о последних достижениях российских генетиков, перспективах развития науки и практической ценности новых разработок. Кроме того, будут проводиться тематические квизы и викторины.

В пятницу, 19 января, в павильоне Компании состоится презентация генетической программы «100 000 + Я». Проект реализуется Центром полногеномного секвенирования при поддержке НК «Роснефть». Цель инициативы – прочтение геномов 100 тысяч россиян для развития диагностики генетически обусловленных и социально значимых заболеваний, а также разработки новых подходов к их терапии и создания соответствующих лекарств.

Кроме того, на выходных в павильоне состоятся дни открытых дверей МГУ (20 января) и МФТИ (21 января). Представители ВУЗов расскажут про подготовленные совместно с «Роснефтью» магистерские программы в области генетики. Также 21 января врач-генетик Ирина Жегулина представит книгу «Генетическая лотерея». После презентации все слушатели смогут поучаствовать в викторине и выиграть экземпляр с автографом.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

Об основных событиях Недели генетики и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

17 января 2024 г.

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