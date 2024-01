Политехническая олимпиада: как подготовиться и победить

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

15 декабря 2023 года стартовал отборочный этап Политехнической олимпиады, которую наш университет проводит с 2010 года. Более 2000 школьников 9–11 классов ежегодно пробуют свои силы в интеллектуальных состязаниях по одному из четырёх профилей: математике, физике, информатике или химии. В этом году регистрация продлится до 28 января.

Политехническая олимпиада состоит из двух этапов: отборочный проходит онлайн, а заключительный очно. Победители финала олимпиады получат 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в Политехнический университет.

Сейчас, пока отборочный этап идёт полным ходом, мы поинтересовались у призёров прошлого года, как добиться успехов в олимпиаде?

Своим опытом поделились: победитель Политехнической олимпиады по профилю «Математика» 2023 года, студент 1 курса Физико-механического института СПбПУ (направление «Механика и математическое моделирование») Иван Минёв и призёр олимпиады по этому же профилю, ученик 11 класса математического профиля лицея № 533 Павел Соколов.

Как вы готовились к Олимпиаде?

Иван: Я раз в неделю в течение полугода ходил на дополнительные занятия решать олимпиадные задачи по математике в лицей «Физико-техническая школа».

Павел: Я семь лет учусь в математической школе, занимаюсь в профильных кружках, то есть можно сказать, что математика не уходит из моей жизни, я ежедневно ею занимаюсь. К тому же у меня был опыт участия во многих олимпиадах.

В чём секрет победы?

Иван: Секрет один — очень много практики, постоянно нужно решать задачи повышенной сложности, тем самым приобретается опыт.

Павел: Математика для меня — это обязательная составляющая каждого дня. Я взял задачи прошлых лет и решал месяца два, параллельно вспоминал теорию, которую подзабыл. Но, разумеется, чтобы добиться успехов, нужно серьёзная математическая подготовка — это основа.

Что бы вы посоветовали себе, если бы сейчас были на месте участников отборочного тура Политехнической олимпиады?

Иван: Посоветовал бы раньше начать готовиться, и это касается не только олимпиады, но в целом ЕГЭ.

Павел: Если говорить именно про финальный тур, очень важно выспаться и прийти со свежей головой, взять с собой воду и шоколадку. Заранее распечатать бланки и проверить документы, необходимые для участия. На самой олимпиаде начните с наиболее простых задач. И те задачи, в решении которых вы точно уверены, я бы посоветовал писать в чистовик, потому что в конце может просто не хватить времени, а это обидно.

Павел, отдельный вопрос к вам. Если не секрет, куда хотите поступать, вы уже выбрали университет?

Павел: Я пока думаю. Скорее всего, профиль — математика или информатика. А вот с универом пока не определился, один из вариантов — Политех, тем более у меня есть 10 дополнительных баллов, которые очень могут пригодиться при поступлении.

В свою очередь, организаторы рекомендуют готовиться к участию в Политехнической олимпиаде с использованием тренировочных заданий . Доступ к ним можно получить на официальном портале соревнования после авторизации в системе.

