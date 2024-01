НГУ поможет восьмиклассникам и их учителям освоить «Вероятность и статистику» в удобном формате

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Новый онлайн-курс «Вероятность и статистика. 8 класс» поможет учителям, школьникам и их родителям разобраться в новом предмете, который в этом учебном году ввели в программу 7-9 классов. В декабре на «Лекториуме» уже был опубликован курс, предназначенный для учеников 7-го класса. Оба проекта созданы НГУ, СУНЦ НГУ и Математическим центром в Академгородке. Их авторами стали студенты и аспиранты Механико-математического факультета НГУ, которые разработали видеоуроки и тестовые задания совместно с преподавателями ММФ и школьными учителями.

Чтобы выполнить задания и получить сертификат, необходимо записаться на обучение на платформах «Лекториуме» или «Открытое образование». Онлайн-курс состоит из 7 модулей на разные темы и примеров решения задач. В конце каждого модуля слушатели проходят тесты на закрепление пройденного материала. Курс учит работать с базовыми понятиями теории множеств, со случайностью и с деревьями случайных экспериментов, помогает понять, как устроены случайные данные при помощи дисперсий, стандартных отклонений и диаграмм рассеивания, а также объясняет, как использовать аппарат условной вероятности.

— Курс начинается с довольно абстрактных понятий, но уже в процессе появляются и прикладные инструменты: конкретные методы и формулы, которые позволяют работать с данными. Понимание абстрактных моделей помогает не только в математике. Я думаю, что это в целом помогает развивать мышление. Ценность курса состоит не в формулах, а в их выведении и объяснении. Очень здорово уметь не только подставлять числа в формулу, но и понимать, как она появилась и в рамках каких задач используется. В этом, на мой взгляд, основная значимость нашего курса, — рассказала студентка ММФ НГУ и лектор курсов «Вероятность и статистика. 8 класс» Татьяна Сирина.

Для слушателей на «Лекториуме» онлайн-курс бесплатный. На платформе «Открытое образование» стоимость программы для школьных учителей и специалистов составляет 500 рублей — они смогут получить сертификат о повышении квалификации установленного образца НГУ. В феврале на обеих платформах также выйдет онлайн-курс «Вероятность и статистика. 9 класс».

У НГУ есть и другие онлайн-курсы для студентов, школьников и всех интересующихся на платформах «Лекториум», «Открытое образование», «Академика». Это курсы по анализу данных, основам фотографии, математике, генетике, физической и неорганической химии, наукам о Земле и многому другому.

