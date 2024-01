Минэкономразвития ожидает первую оценку роста ВВП в 2023 г. на уровне 3,5%

Source: MIL-OSI Russian Language News

?оссийская экономика не только адаптировалась к новым внешнеэкономическим условиям, но и успешно развивается. Об этом сообщил в среду, 17 января, министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании Президента РФ с членами Правительства.

Глава ведомства напомнил, что по методологии Всемирного банка Россия еще в 2021 году стала пятой экономикой в мире и крупнейшей экономикой Европы по паритету покупательной способности. «По итогам 2022 года мы уверенно сохраняем эту позицию. И это несмотря на то, что расчеты Всемирного банка базируются на ранних оценках роста нашей экономики за 21-22 гг.», – добавил он, указав, что, как правило, эти оценки впоследствии корректируются.

Первую оценку роста ВВП в 2023 году Минэкономразвития России ожидает на уровне +3,5% в годовом выражении, продолжил министр. «Но если масштаб уточнения будет сопоставим с предыдущими годами (а по нашим косвенным оценкам он точно будет не меньше), то итоговая оценка роста может составить в районе 4% год к году», – предположил он.

По словам министра, рост российской экономики в 2023 году был обеспечен прежде всего высоким внутренним спросом, как потребительским, так и инвестиционным. Благодаря переориентации экспортных потоков на новые рынки сохранились и высокие объемы экспорта. Так, доля дружественных стран во всем экспорте во втором полугодии 2023 года превысила 80%.

Задачей на 2024 год Максим Решетников назвал сохранение устойчивого роста доходов граждан, продолжение структурной перестройки экономики, расширение предложения отечественных товаров и услуг.

