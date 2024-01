«Лаборатория публичного управления» Политеха – лучшая в России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенческое объединение «Лаборатория публичного управления» (ЛПУ) стало победителем всероссийского конкурса-мониторинга лучших практик реализации молодёжной политики и воспитательной деятельности вузов, организованного Министерством науки и высшего образования РФ в прошлом году. Проект Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ выиграл в номинации «Практики организации совместной деятельности и самодеятельности обучающихся».

Цель конкурса — создание базы эффективных решений для методического обеспечения деятельности команд проректоров по молодёжной политике и воспитательной деятельности, ориентированных на раскрытие и применение потенциала студентов. В результате эксперты отобрали 55 лучших вузовских практик со всей России, среди которых был и проект Высшей школы административного управления ИПМЭиТ.

В числе резидентов-основателей ЛПУ — студенты магистратуры направления «Государственное и муниципальное управление» Ахад Альмурзаев, Варвара Бучерова, Юлия Катрашова, Камила Назметдинова и Илья Смердов. Проект стремительно развивается с прошлого года. Эксперты отметили его за инновационный подход к вовлечению студентов в организацию государственного и муниципального управления в разных сферах: законодательной, социальной, транспортной и цифровой трансформации.

Для обмена лучшими практиками ЛПУ привлекает ведущих экспертов, среди которых представители органов власти, различных отраслей, первые лица Санкт-Петербурга. Проводятся кейсы для решения реальных социально-экономических проблем в городе. Они развивают у студентов навыки проектного управления и аналитическое мышление, помогают минимизировать риски.

Победа в конкурсе подтверждает важную роль Политеха в поддержке молодёжной политики и воспитательной деятельности, а также стремление к раскрытию потенциала студентов. Лаборатория публичного управления ВШАУ ИПМЭиТ продолжает уверенно идти в ногу со временем, уделяя особое внимание формированию активной и ответственной гражданской позиции у молодых россиян.

В год юбилея Политехнического университета ЛПУ отпразднует свой первый год жизни. Самое время подвести итоги , — считает руководитель объединения Ахад Альмурзаев.

Среди результатов работы Лаборатории Ахад Альмурзаев отметил:

шесть увлекательных треков по актуальным вызовам системы государственного и муниципального управления с охватом более чем 500 участников,

летнюю школу по тематике цифрового государства и образовательные интенсивны для школьников,

несколько побед в конкурсах, олимпиадах и чемпионатах на региональном и всероссийском уровнях,

благодарности за вклад в развитие системы публичного управления от Законодательного Собрания и Правительства Санкт-Петербурга,

лекции ведущих спикеров города,

статус амбассадоров молодёжного кадрового резерва Санкт-Петербурга и высокую оценку комитета государственной службы и кадровой политики города,

грант Росмолодёжи и разработанную настольную игру «Кандидат»,

формирование профессионального сообщества тех, кому не безразлична судьба своего региона и страны.

Ещё один заслуженный успех команды — это выход в финал конкурса Башни Политеха в номинации «Лучший проект в профориентации и содействии карьерным устремлениям».

Поздравляем коллектив Лаборатории публичного управления с победой!

