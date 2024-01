Исследование ВШЭ и ЭИСИ: после посещения выставки «Россия» абсолютное большинство испытывает гордость за страну и уверенность в завтрашнем дне

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Представленные на Международной выставке-форуме «Россия» достижения заставляют гордиться страной — так считает 98% участников очередного исследования, которое подготовили Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в январе 2024 года. В нем приняли участие более 4 200 респондентов — посетители выставки. Результаты опроса показывают, что 9 из 10 посетителей благодаря выставке узнали много нового о достижениях России и ее регионов, культуре ее народов и путешествиях. При этом 88% опрошенных с высокой вероятностью порекомендуют выставку другим людям. Экспозиции, представленные на выставке, дают людям возможность «чувствовать себя частью большой страны» (96%) и вселяют веру в будущее и уверенность в завтрашнем дне (95%). Выставка вдохновила большинство опрошенных, дала им силы на перемены и желание попробовать что-то новое — такое мнение высказали 94% респондентов. Также у 92% участников исследования Выставка вызвала желание стремиться к собственным достижениям. Почти все опрошенные — 90% — отметили, что им очень понравилось содержание выставки, а 89% высоко оценили качество проводимых здесь мероприятий.

В результате исследователи пришли к выводам, что на всем протяжении работы выставки посетители высоко оценивают как опыт посещения в целом, так и отдельные аспекты. Текущие оценки выставки в сравнении с предыдущим исследованием, результаты которого были презентованы в студии ЭИСИ на Выставке 12 декабря 2023 года, демонстрируют устойчивость, а по некоторым из параметров — рост. Так, например, на 8% увеличилось число тех, кто узнал на Выставке много нового об историческом развитии России и ее регионах, на 7% — об экономике страны и ее субъектах, на 6% — о путешествиях по России. Ранее Президент России Владимир Путин предложил продлить Международную выставку-форум «Россия». Об этом глава государства заявил во время встречи с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации — участниками Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». По его словам, выставка может продолжиться в течение «летнего периода», потому что «большое количество приезжает в Москву, миллионы людей, с удовольствием придут».

