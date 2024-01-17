Исследование ВШЭ и ЭИСИ: после посещения выставки «Россия» абсолютное большинство испытывает гордость за страну и уверенность в завтрашнем дне

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Представленные на Международной выставке-форуме «Россия» достижения заставляют гордиться страной — так считает 98% участников очередного исследования, которое подготовили Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в январе 2024 года. В нем приняли участие более 4 200 респондентов — посетители выставки.

Результаты опроса показывают, что 9 из 10 посетителей благодаря выставке узнали много нового о достижениях России и ее регионов, культуре ее народов и путешествиях. При этом 88% опрошенных с высокой вероятностью порекомендуют выставку другим людям.

Экспозиции, представленные на выставке, дают людям возможность «чувствовать себя частью большой страны» (96%) и вселяют веру в будущее и уверенность в завтрашнем дне (95%). Выставка вдохновила большинство опрошенных, дала им силы на перемены и желание попробовать что-то новое — такое мнение высказали 94% респондентов. Также у 92% участников исследования Выставка вызвала желание стремиться к собственным достижениям.

Почти все опрошенные — 90% — отметили, что им очень понравилось содержание выставки, а 89% высоко оценили качество проводимых здесь мероприятий.