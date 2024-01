В 2023 году акция #МойбизнесПомогает охватила более 120 тысяч россиян

Source: MIL-OSI Russian Language News

Четвертый год подряд неравнодушные предприниматели оказывают поддержку тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Организатором благотворительной акции #МойбизнесПомогает выступает Минэкономразвития России на базе центров «Мой бизнес».

«Мы начали во время пандемии коронавируса, когда непросто было всем: и гражданам, и предпринимателям. За эти годы малый и средний бизнес показал, что он важная часть не только экономической, но и социальной жизни страны. Часто МСП не имеет условий для самостоятельной организации благотворительных проектов. Поэтому предприниматели с радостью присоединяются к нашей акции. Уже более 120 тысяч человек стали получателями нашей поддержки в акции #МойбизнесПомогает», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Мероприятия проходят дважды в год на базе центров «Мой бизнес» в различных форматах. Это и экологические акции, и забеги, и аукционы, регулярно проходят благотворительные сборы подарков, канцелярских принадлежностей, одежды и вещей первой необходимости. Только детских подарков к этому Новому году было собрано более 10 тысяч.

В рамках акции #МойбизнесПомогает также осуществляется сбор денежных средств. В Республике Бурятия бизнес-старт «Вместе к победе» собрал 1 млн рублей для поддержки военнослужащих в зоне СВО. Предприниматели из Республики Алтай оказали спонсорскую помощь для проведения турнира по национальному многоборью и сформировали призовой фонд мероприятия.

Помимо материальной поддержки организуются различные мероприятия: мастер-классы по лепке из глины, рисованию, танцам и многим другим творческим направлениям, предприниматели проводят детские утренники, психологические тренинги, спортивные игры. К новому году в Тверской области прошло мероприятие, где дети с ментальными нарушениями писали письма Деду Морозу. С помощью альтернативной и дополнительной коммуникации в них они озвучивали свои заветные желания. После этого была организована елка, где детям вручили новогодние подарки.

Отдельный трек – помощь бездомным животным. В Липецкой области на акции «Поможем Хвостикам» 25 предпринимателей собрали свыше 150 мешков сухого корма для собак, пеленки, специальные чистящие средства, ошейники.

В 2023 году впервые состоялась общероссийская акция по сбору деловой литературы для новых регионов страны: более двух тысяч изданий получили предприниматели из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Некоторые благотворительные программы в регионах, например сбор предметов первой необходимости, не имеют временных ограничений, а реализуются на постоянной основе. Таким образом малый и средний бизнес может помочь большему количеству людей.

Организатором региональных акций являются центры «Мой бизнес», работающие в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал Президентом России и курирует первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.

