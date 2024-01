В составе СПбГУ создан Медицинский институт | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

Директором института стал Андрей Сарана — первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт‑Петербурга.

Это поможет вывести медицинское образование и науку в Университете на следующий уровень, объединив представителей разных отраслей медицины и здравоохранения, их исследовательский потенциал, накопленный опыт и знания.

Медицинский институт продолжит совершенствовать медицинские образовательные программы специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры, а также среднего образования, основываясь на самых высоких стандартах в обучении будущих врачей и придерживаясь принципа междисциплинарности университетского образования.

Развитие получит и университетская система непрерывного медицинского образования. Уже сегодня в СПбГУ реализуется более 200 программ повышения квалификации и переподготовки, преподаватели которых — ведущие эксперты в своих областях, но этот список постоянно актуализируется, отражая запросы рынка труда.

Продолжится развитие лабораторий, симуляционных классов, аккредитационных центров, используемых для получения осязаемых, практических навыков студентами и создания прикладных разработок учеными.

Команда Медицинского института СПбГУ уверена, что, будучи преемником востребованных факультетов, подразделение упрочит свое место в системе высшего образования и станет самой современной медицинской высшей школой, конкурентной не только в Петербурге, но и в России и за рубежом.

