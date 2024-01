В НГУ установили КТ-томограф для исследований на крупных животных

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Техническое оснащение Лаборатории ядерной и инновационной медицины Физического факультета НГУ пополнилось новым оборудованием — КТ-томографом одного из мировых производителей, приобретенным в конце прошлого года. Сейчас проходит процедура лицензирования, после которой ученые приступят к исследованиям.

— Поставленный нами компьютерный томограф является аппаратом человеческого класса, использующимся на сегодняшний день в клинической практике. Его преимущество перед аналогичным оборудованием заключается в высоком качестве изображения, что обеспечивается за счет ширины детектора, а также самым современным программным обеспечением, — пояснила представитель компании «Балт Медикал» Юлия Кладова.

Установке КТ-томографа предшествовала масштабная подготовительная работа. Лицензирующими органами предъявляются серьезные требования к томографическим центрам. Поэтому помещение, предоставленное Лаборатории ядерной и инновационной медицины НГУ Институтом цитологии и генетики СО РАН, претерпело серьезную реконструкцию и адаптацию к новым условиям работы.

— Выделенное нам помещение хозяйственного назначения совершенно не было приспособлено для таких задач. В короткий срок удалось произвести масштабный инфраструктурный ремонт, укрепить фундамент, выполнить профильную перепланировку, смонтировать новую систему энергоснабжения, установить рентгензащиту. Установка и монтаж КТ-томографа — также нетривиальная задача, сама требующая несколько месяцев работы, а тут еще — глубокая перестройка помещения… Нам было необходимо закончить все до Нового года. Такие сроки не имеют аналогов в отечественной практике. У многих экспертов планы вызывали глубокий скепсис. Даже сейчас, после воплощения их в жизнь, не все верят в свершившееся. Колоссальную, почти подвижническую помощь оказали представители компании-поставщика «Балт Медикал». Специалисты всех профилей побывали у нас, оценили помещение, создали план реконструкции. Фактически за 2 месяца была выполнена подготовка и адаптация объекта, монтаж оборудования, его подключение и испытания. На сегодняшний день томограф в рабочем состоянии. После прохождения процедуры лицензирования мы готовы приступить к плановой эксплуатации. Целью работ является организация финальных стадий доклинических разнопрофильных исследований на крупных на млекопитающих. Однозначно этот томограф будет незаменим в большинстве практикоориентированных исследовательских работ: по хирургии и фармакологии, онкологии и радиологии, физиологии и зоологии. Однако даже специалисты по казалось бы далеким сферам — физике твердого тела, химии, археологии также проявляют к нам серьезный интерес. Это связано с особенностями организации томографической службы в Минздраве РФ, когда в клинической сфере, в больницах и профильных центрах проведение научных исследований на аппаратах запрещено законодательно. Для созданного же подразделения это является основной задачей, — рассказал заведующий лабораторией Ядерной и Инновационной Медицины НГУ Владимир Каныгин.

КТ-томограф установлен в отдельном изолированном боксе, там же находится инжектор для автоматического введения контрастного вещества или фармацевтических препаратов. Управление аппаратом будет осуществляться из пультовой. С помощью компьютера или переносного планшета можно управлять манипуляциями, изменять проекции оси аппарата, моделировать высоту стола, на котором лежит испытуемый. Изменяется и скорость введения и время работы инжектора, возможно одномоментно блокировать поступление контрастного вещества. На соседней серверной станции будет производиться обработка данных, создание реконструкций, редактирование проекций и трехмерное моделирование изображений всех структур и частей тела животных. Здесь же установлен принтер для цветной печати и создания материальных носителей изображений как на рентгеновской пленке, так и на бумаге, что часто необходимо для наглядной визуализации полученных результатов.

В смежных помещениях расположены преднаркозная и постнаркозная палаты, куда монтируется специализированное оборудование.

— При исследованиях на рентгеновском томографе животное должно находиться в неподвижном состоянии, для этого его вводят в наркоз. До настоящего времени мы сотрудничали с анестезиологами из новосибирских ветеринарных клиник, сейчас же мы планируем ввести в штат лаборатории соответствующего специалиста, — пояснил Владимир Каныгин.

В преднаркозном помещении будут готовить животных к исследованию: устанавливать внутрисосудистые катетеры, интубировать и подключать к аппаратам искусственного дыхания, мониторить сердечный ритм, артериальное давление, следить за содержанием кислорода и СО2 в крови. Для этого имеются аппаратные возможности, позволяющие продолжить мониторинг во время всей процедуры исследования в томографическом зале, а также осуществить наблюдение в палате передержки, по окончании томографии и выходе из наркоза. Здесь будут созданы все условия, чтобы испытуемые чувствовали себя комфортно и процесс исследования проходил безболезненно.

— Мы делаем все, чтобы во время нашей работы животные не испытывали ни болевых ощущений, ни дискомфорта, относимся к ним с сочувствием и эмпатией, предельно внимательно следим за их состоянием. Нашим кредо являются витальные, прижизненные формы экспериментов, позволяющие в процессе избегать эвтаназии . В конечном итоге будем стремиться получить результаты, не навредив испытуемому животному. А лучше всего — купировать заболевание и победить болезнь. Однако наша работа носит в первую очередь научный характер и целенаправленно лечением животных мы не занимаемся, как это делается в ветеринарных клиниках, — пояснил лаборант, студент МПИЗ НГУ Николай Каныгин.

Все необходимое специальное оборудование ветеринарного анестезиологического контроля уже закуплено и доставлено в НГУ. Также для четвероногих испытуемых будут установлены кушетки и приобретена специальная транспортная тележка — в экспериментах ученым нередко приходится задействовать в исследованиях довольно крупных собак весом до 50 кг и больше. В перспективе планируются эксперименты на мини-пигах.

В постранкозном боксе (палате передержки) животные будут пребывать под контролем штатных ветеринарных специалистов и лаборантов. Иногда данный процесс занимает десятки минут и даже часов. Важно, чтобы весь период четвероногий испытуемый пребывал в спокойной обстановке при постоянном мониторинге состояния основных жизненных показателей.

С приобретением КТ-томографа перед учеными всего региона открываются широкие возможности в доклинических практикоориентированных исследований, до сих пор отсутствовавшие за Уралом. Немногие томографы, используемые для крыс и мышей, рассчитаны на массу тела максимум 2-3 килограмма. Теперь же исследователи получили возможность привлекать в качестве моделей кошек, собак, кроликов, свиней и другие виды млекопитающих, вес которых может достигать 60 кг и выше.

С помощью КТ-томографа будет осуществляться и скрининг животных, направляемых ветеринарными клиниками, для проведения экспериментов по применению нейтронозахватной терапии в лечении онкологических заболеваний и системных поражений. Это поможет в формировании крупных групп, задействованных в исследовании. В условиях медицинских центров и лечебных учреждений такие работы не предусмотрены, а в Лаборатории ядерной и инновационной медицины их проведение вполне возможно.

— Проект стал возможен исключительно благодаря полному пониманию его значимости и колоссальной поддержке всем руководством НГУ и лично ректором М.П.Федоруком. Лаборатория Ядерной и Инновационной Медицины и все научные подразделения НГУ, СО РАН получили уникальную возможность проводить широчайший профиль современных высокотехнологичных неинвазивных исследований на крупных млекопитающих и невитальных объектах, — сказал Владимир Каныгин.

