Более четверти россиян доводилось участвовать в деятельности некоммерческих организаций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Согласно результатам всероссийского опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в 2023 году, 80% россиян знают или хотя бы что-то слышали о некоммерческих организациях и инициативах в их городе, селе или поселке. По сравнению с 2022 годом доля информированных выросла на 4 п.п., тогда как за последние 15 лет она колебалась от 71 до 85%. Наиболее хорошо знакомы респондентам садовые и дачные товарищества (о них знают 39% опрошенных) и профсоюзы (36%). Кроме того, примерно каждый третий россиянин знает о местных обществах инвалидов (32%) и отделениях политических партий (31%). Более четверти опрошенных назвали товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы (28%), домовые комитеты (28%), благотворительные организации (27%), общества защиты прав потребителей (26%) и ветеранские объединения (26%). Доля информированных о работе НКО особенно высока в городах-миллионниках (90%), где некоммерческих организаций в целом больше, чем в менее крупных городах, и ниже в ПГТ (59%) и селах (68%). Чем выше уровень образования респондента, тем больше вероятность того, что он знает о деятельности НКО в своем населенном пункте: информированность варьируется от 67% среди опрошенных с неполным средним образованием до 88% среди тех, кто получил диплом об университетском образовании. Кроме того, россияне с наихудшим материальным положением, кому денег не хватает даже на питание, реже имеют представление об НКО и гражданских инициативах по месту своего жительства (65%).

Респондентам, которые слышали о различных некоммерческих организациях и инициативах в своем населенном пункте, задавался вопрос, из каких источников они узнали об этих организациях. Чаще всего россияне узнают о деятельности НКО от других людей (58%). Именно сарафанное радио остается ключевым источником информации на протяжении последних 15 лет. Материалы в интернете послужили источником информации для 31% опрошенных (за 15 лет упоминаемость этого источника информации возросла почти в 10 раз). Из центральных газет, теле- и радиоканалов узнали о своих локальных НКО 23% респондентов, из местных СМИ — 22%. В последние три года роль местных СМИ неуклонно снижалась, и в 2023 году они впервые уступили в роли источника информации, хоть и совсем незначительно, центральным СМИ. Более половины опрошенных (55%) доверяют НКО хотя бы одного вида — этот показатель практически не менялся с 2020 года, оставаясь на уровне 54%. Чаще всего опрошенные отмечают профсоюзы, садовые и дачные товарищества (по 14%), общества защиты прав потребителей (12%), благотворительные организации (11%), а также общества инвалидов и ветеранские объединения (по 10%). Если говорить об организациях, которым респонденты выразили активное недоверие, то здесь на первом месте оказались политические партии (21% опрошенных сообщили, что не доверяют им) и религиозные организации (21%). Кроме того, противоречивую репутацию имеют среди населения профсоюзы: несмотря на то что им доверяет существенная доля опрошенных, почти столько же (13%) опрошенных выразили недоверие в их адрес. Примерно каждый четвертый россиянин (27%) участвует в деятельности хотя бы одной некоммерческой организации. Если до 2017 года этот показатель колебался в пределах 15–19%, то в последние шесть лет он не опускался ниже 24%, преимущественно оставаясь в пределах 27–29%. Чаще всего россияне вовлекаются в деятельность организаций, связанных с защитой имущественных или рабочих прав и интересов: садовых и дачных товариществ (8%), профсоюзов (7%) и товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов (4%). Женщины чаще, чем мужчины, вовлекаются в деятельность НКО (30% против 22%), а реже прочих участвует молодежь до 24 лет (18% против 26–29% среди прочих возрастных групп). Наиболее распространенная форма взаимодействия с НКО — это участие в качестве члена организации, инициативы. В таком формате участвовал в деятельности НКО примерно каждый десятый россиянин (11%). Кроме того, 8% респондентов участвуют в собраниях и конференциях, проводимых НКО, 7% помогали в качестве волонтеров на безвозмездной основе и 6% поддерживали денежными пожертвованиями. Принимать участие в деятельности местных некоммерческих организаций и инициатив в ближайшие 2–3 года хотели бы 40% опрошенных, при этом россияне в равной степени готовы работать как за плату, так и на волонтерской основе (по 12% опрошенных). Несмотря на то что желание стать волонтером в ближайшее время в условной местной НКО высказали только 12% опрошенных, а стремление помогать деньгами — 9%, картина меняется, если предложить опрошенным выбрать из списка те или иные виды организаций, которым они готовы помогать. В этом случае 37% опрошенных отметили для себя те или иные НКО или инициативы, где они готовы работать на добровольной основе, не получая денег за свой труд: чаще всего это благотворительные организации (10%), общества инвалидов (7%), а также садовые и дачные товарищества (5%). Желание помочь хотя бы одной организации из списка деньгами проявили 44% опрошенных, в первую очередь — благотворительным организациям (15%) и акциям (7%), обществам инвалидов (13%). Стремление помочь НКО выше среди молодежи, кроме того, чем лучше материальное положение респондентов, тем чаще они выражают готовность помогать и в качестве волонтеров, и в качестве жертвователей.

Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ На уровень доверия к некоммерческим организациям и готовность участвовать в их деятельности влияют самые разнообразные факторы, которые не всегда связаны с деятельностью самих НКО. В том числе отношение к некоммерческим организациям в какой-то степени отражает уровень благополучия общества. Плохое здоровье, невысокий доход, низкий уровень образования — это социально-демографические характеристики, связанные с более низким уровнем доверия к различным видам некоммерческих организаций. Напротив, более благополучные, хорошо зарабатывающие, в целом удовлетворенные жизнью люди менее склонны подозрительно относиться к некоммерческим организациям, а также, располагая свободными финансовыми и временными ресурсами, чаще готовы им помогать.

