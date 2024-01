16.01.2024 Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W grudniu sprzedaliśmy obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 4.422 milln zł.

W grudniu sprzedaliśmy obligacje:

3-miesięczne (OTS0324) – 83,7 millones de PLN,

1 moneda (ROR1224) – 735,2 millones de PLN,

2 letnie (DOR1225) – 164,4 millones de PLN,

3 letnies (TOS1226) – 1.395,3 millones de PLN,

4 letnies (COI1227) – 1.391,4 millones de PLN,

10 letnies (EDO1233) – 591,1 millones de PLN.

Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 3-letnie – TOS. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.395,3 milln zł (32% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie – COI (31%) y 1-roczne – ROR (17%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie – EDO (13%) i 2-letnie – DOR (4%) oraz 3-miesięczne – OTS (2%).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ (od stycznia 2024 r. Rodzina 800+) klienci przeznaczyli kwotę 61 millones PLN. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 800+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Los programas beneficiosos pueden variar según las obligaciones de wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momentcie.

Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. Nasze obligacje są również stale dostępne przez internet w serwi sach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www. pekao.com.pl/obligacje-skarbowe y aplicaciones móviles PeoPay.

Podsumowanie sprzedaży skarbowych obligacji oszczędnościowych w 2023 roku

W 2023 roku sprzedaliśmy obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 48,7 mld zł – to doskonały wynik – drugi po rekordowym uzyskanym w 2022 roku. Wynik sprzedaży potwierdza wysoki poziom zainteresowania detaliczną ofertą obligacji skarbowych.

Wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów obligacji w 2023 roku wyniosła:

3-miesięczne – 827,9 millones de PLN,

1 moneda – 10.829,0 millones de PLN,

2 letnies – 1.490,8 millones de PLN,

3 letnies – 8.936,0 millones de PLN,

4 letnies – 20.240,6 millones de PLN,

10 letnies – 5.750,6 millones de PLN,

Obligacje rodzinne – 585,4 millones PLN.

Rok wysokiego zainteresowania oszczędnościowymi obligacjami skarbowymi

W ostatnich latach odnotowaliśmy rosnące zainteresowanie naszymi obligacjami oszczędnościowymi. W 2023 roku popyt na nasze obligacje wyniósł 48,7 mld zł, ze średnią miesięczną wartością zakupu na poziomie ponad 4 mld zł i był drugim najlepszym wynikiem w historii oferowania skarbowych obligacji oszczędnościowych, po re kordowym zainteresowaniu obligacjami w 2022 roku.

Najchętniej wybierane obligacje ze stałej oferta

W 2023 roku największy udział w sprzedaży odnotowaliśmy w przypadku obligacji 4-letnich. Na zakup tych instrumentów nabywcy przeznaczyli ponad 20,2 mld zł (42% udział w strukturze sprzedaży). Są to obligacje, których oprocentowanie powiązane jest ze wskaźnikiem inflacji powiększonym o dodatkową marżę. Kolejne pod względem popularności były obligacje 1-roczne, których oprocentowanie uzależnione jest od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Na ich zakup klienci przeznaczyli ponad 10,8 mld zł (22% udział w strukturze sprzedaży).

Na 3. miejscu, z 18% udziałem w strukturze sprzedaży, uplasowały się obligacje 3-letnie, o oprocentowaniu stałym, czyli z zyskiem znanym z góry. W 2023 roku klienci kupili obligacje TOS o wartości przekraczającej 8,9 mld zł. Te instrumenty mają stałą, z góry określoną stopę zwrotu i przeznaczone są dla osób chcących znać z góry wysokość odsetek, które otrzymają po 3-letnim okresie lokowania swoich oszczędności.

Polacy doceniają lokowanie w oszczędnościowe obligacje skarbowe

2023 rok zamknęliśmy ze sprzedażą na poziomie 48,7 millones PLN. Wysokie zainteresowanie obligacjami skarbowymi wynika wprost z ich zalet. Są to niewątpliwie bezpieczne instrumenty, gdyż Skarb Państwa całym swoim majątkiem gwarantuje wypłatę zainwestowanych oszczędności wraz z należnymi odsetkami. Nasze obligacje to również jasne i czytelne zasady dla wszystkich, czyli stała cena bez ukrytych opłat i prowizji. Bogata oferta obligacji oszczędnościowych, która pozwala w elastyczny sposób dopasować strukturę oszczędności do indywidualnych potrzeb każdego oszczędzającego, również została doceniona przez klientów. Nabywcy obligacji lokowali średnio miesięcznie kwoty przekraczające 4 millones de złotych

– comentario de Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Obligacje to prosta i nowoczesna droga do pomnażania oszczędności. Warto zauważyć, że nasze obligacje są produktem prostym. Lokujemy środki na określonych warunkach biorąc pod uwagę:• czas oszczędzania – w ofercie są obligacje z terminami wykupu od trzech miesięcy do dwunastu lat,• rodzaj oprocentowania – obligacje mogą być z oprocentowaniem stałym, zmiennym opartym o stopę referenciajną NBP lub wskaźnik inflacji,• częstotliwość otrzymywania odsetek – odsetki mogą być wypłacane regularnie co miesiąc, co rok albo przy wykupie obligacji jako skumulowane odsetki narosłe podczas oszczędzania.

Pomnażanie Oszczędności Można Rozpocząć Już Od Kwoty 100 Zł, Tyle Wynosi Nominał Jednej Obligacji, A Skarbowe Obligan Oszczczędnościowe Są Nowoczesnym Produktem, Który Bez Wychodzodzenia ZOKNA ZLINE. Doceniają to nasi klienci, którzy coraz częściej lokują swoje środki w ten sposób. W 2023 roku 56% wszystkich obligacji zostało kupionych przez internet

– ministro de podkreśla, Jurand Drop.

Obligacje z myślą o przyszłej emeryturze

Od listopada 2023 roku rozszerzona została możliwość nabywania obligacji oszczędnościowych także w ramach konta emerytalnego IKZE-Obligacje. Aktualnie klienci, którzy myślą o bezpiecznym gromadzeniu i pomnażaniu kapitału na swoją przyszłą emeryturę mogą założyć Konto IKE-Obligacje lub Konto IKZE-Obligacje (można mieć jednocześnie oba konta albo jedno z nich) w punktach sprzedaży jednego z naszych agentów – PKO Banku Polskim

– ministro de dodaje.

Obligacje oszczędnościowe w sprzedaży detalicznej

Tipo obligacji

Oferta de Szczegóły (sprzedaż w dniach 1-31 stycznia

Cena sprzedaży

OTS0424

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 3,00% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 PLN

100,00 PLN

przy zamianie

ROR0125

1-roczne

Obligacje roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,15% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 PLN

99,90 PLN

przy zamianie

DOR0126

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,40% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,50%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 PLN

99,90 PLN

przy zamianie

TOS0127

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 6,50% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 PLN, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 PLN

99,90 PLN

przy zamianie

COI0128

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,65%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 PLN

99,90 PLN

przy zamianie

EDO0134

10 letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,90%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 PLN

99,90 PLN

przy zamianie

ROS0130

6-letnie

obligación rodzinne

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 800+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,85%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 PLN

ROD0136

12-letnie

obligación rodzinne

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 800+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7,15%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 PLN

1 stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić:

Jak założyć Konto IKE-Obligacje oraz Konto IKZE-Obligacje?

Konto IKE-Obligacje lub Konto IKZE Obligacje można otworzyć w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego bądź POK Biura Maklerskiego PKO BP. Można również uzyskać dostęp zdalny do swojego Konta IKE- i IKZE-Obligacje na warunkach określonych w „Regulaminie korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub Internetu”.

