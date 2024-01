16.01.2024 El ministro financiero Paweł Karbownik na posiedzeniu Rady ECOFIN w Brukseli

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Główny temat styczniowego posiedzenia Rady Ecofin to gospodarczo-finansowy wpływ agresji Rosji na Ukrainę.

Reprezentujący Polskę viceministro Paweł Karbownik podkreślił potrzebę kontynuacji wsparcia finansowego dla Ucrania.

To pierwsze posiedzenie Rady ECOFIN od objęcia przez Belgię prezydencji w Radzie UE.

Ministrowie omówili gospodarczy i finansowy wpływ agresji Rosji na Ukrainę oraz zapoznali się z aktualną sytuacją dotyczącą możliwości wspierania Ukrainy przez UE. Dyskusja dotyczyła również sposobu wdrażania sankcji dotychczas nałożonych na Rosję. Podkreślano konieczność ich dalszego rozszerzenia na Białoruś, co ma m.in. zapobiegać obchodzeniu restrykcji.

UE musi zapewnić finansowe wsparcie dla Ukrainy tak długo jak to będzie konieczne. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie Instrumentu na rzecz Ukrainy w ramach przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 – powiedział minister Karbownik. Będziemy pracować nad rozwojem europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Para bromear sobre sprawa pilna, ponieważ musimy być gotowi na wyzwania geopolityczne, które stanowią ryzyko dla Europy

– ministro dodał Karbownik.

Programa prac prezydencji belgijskiej

Z uwagi na to, że było to pierwsze posiedzenie Rady ECOFIN od objęcia przez Belgię prezydencji w Radzie UE, minister finansów Belgii przedstawił priorytety swojego kraju w obszarze gospodarczym i finansowym. Dla Belgii ważne będą kwestie dotyczące przestrzegania praworządności, demokracji i jedności oraz wzmocnienie konkurencyjności UE. W pierwszym okresie prezydencji Belgia będzie dążyć do zakończenia negocjacji z Parlamentem Europejskim w kluczowych inicjatywach legislacyjnych, w kolejnej części przewodnictwa ważne będzie przygotowanie agendy Strategicznej dla nowej Komisji Europejskiej , w ślad za wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu br.

Semestre Europejski

Rada zatwierdziła konkluzje w sprawie Mechanizmu Ostrzegania 2024 (Informe sobre el mecanismo de alerta), w sprawie Rocznej Analizy Zrównoważonego Wzrostu (Estudio anual sobre crecimiento sostenible) oraz zalecenie w sprawie polityki gospodarczej strefy euro.

Ministrowie zatwierdzili także proces przygotowania wytycznych UE na spotkanie G20 na szczeblu ministrów finansów i prezesów banków centralnych, które odbędzie się 26-29 lutego br. w Sao Paulo.

