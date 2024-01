16.01.2024 Ministro Radosław Sikorski gościł Ministra ds. Europy i Zagranicznych Francji pana Stéphane’a Séjourné.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Radosław Sikorski gościł Ministra ds. Europy i Zagranicznych Francji pana Stéphane’a Séjourné.16.01.2024

Warszawa była trzecią, po Kijowie i Berlinie, stolicą, którą odwiedził minister Séjourné od objęcia funkcji 12 stycznia br.

Ministrowie rozmawiali na temat bieżącej sytuacji geopolitycznej – trwającej rosyjskiej napaści na Ukrainę oraz wsparcia walczącej Ukrainy. Obie strony zgodziły się, że kluczowe w tym zakresie będzie posiedzenie Rady Europejskiej 1 lutego, poświęcone wypracowaniu porozumienia 27 państw członkowskich ws. rewizji Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na lata 2021-2027, w tym instrumentu na rzecz Ucrania.

Ministrowie omówili perspektywę współpracy dwustronnej i europejskiej na rzecz zacieśniania partnerstwa, szczególnie w obszarze militarnym. Podkreślili wagę współpracy Polski, Francji i Niemiec w formacie Trójkąta Weimarskiego i wyrazili chęć jego ożywienia na szczeblu ministrów spraw zagranicznych.

Ministrowie odnieśli się także do współpracy w ramach przygotowań do polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2025 r., która przypadnie w kontekście politycznym, wyznaczonym przez nowy kształt instytucjonalny Unii Europejskiej po wyborach do Parlamentu Europej skiego w czerwcu br.

Tematem rozmów była także przyszłość relacji transatlantyckich po wyborach w Stanach Zjednoczonych jesienią tego roku.

