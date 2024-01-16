Финансовые новости: 16.01.2024, 11-41 изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО, ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги KLSB (КалужскСК).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

16.01.2024 11:41

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 16.01.2024, 11-41 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО с кодом расчетов Y0/Y1Dt (до -26.6 %), ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков (до -0.0285 руб.) ценной бумаги KLSB (КалужскСК).

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