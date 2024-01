Финансовые новости: Тестирование смены номера жизни репликации потоков на Срочном рынке (Т+1)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Уведомляем Вас о том, что 17 января 2024 будет проведено тестирование смены номера жизни lifenumber по потокам репликации.

Расписание на 17 января:

Утренняя торговая сессия: 07:00:00 – 10:40:00

Аукцион открытия: 10:40:00 – 10:59:45

Основная сессия: 11:00:00 – 13:45:00

Промежуточный клиринг: 12:00:00 – 12:15:00

Удаление всех заявок/сделок, выставленных с момента 12:30

Выключение полигона (смена номера жизни по потокам репликации): 12:55

Включение полигона вне сессии (с назначенной новой сессией, можно удалять свои заявки): 13:30

Клиринг: 14:30:00 – 15:00:00

Вечерняя сессия: 15:00:00 – 23:50:00

Торговый день 18 января 2024 стартует по стандартному расписанию.



