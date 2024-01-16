Финансовые новости: Тестирование смены номера жизни репликации потоков на Срочном рынке (Т+1)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Уведомляем Вас о том, что 17 января 2024 будет проведено тестирование смены номера жизни lifenumber по потокам репликации.
Расписание на 17 января:
- Утренняя торговая сессия: 07:00:00 – 10:40:00
- Аукцион открытия: 10:40:00 – 10:59:45
- Основная сессия: 11:00:00 – 13:45:00
- Промежуточный клиринг: 12:00:00 – 12:15:00
- Удаление всех заявок/сделок, выставленных с момента 12:30
- Выключение полигона (смена номера жизни по потокам репликации): 12:55
- Включение полигона вне сессии (с назначенной новой сессией, можно удалять свои заявки): 13:30
- Клиринг: 14:30:00 – 15:00:00
- Вечерняя сессия: 15:00:00 – 23:50:00
Торговый день 18 января 2024 стартует по стандартному расписанию.
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